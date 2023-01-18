"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعديّة على جازان: تتواصل حتى الـ 9 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعديّة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وهروب.

وأشارت "الأرصاد" في تنبيهها، إلى أن هذه الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.