"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعديّة على جازان: تتواصل حتى الـ 9 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعديّة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وهروب.
وأشارت "الأرصاد" في تنبيهها، إلى أن هذه الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعديّة على جازان: تتواصل حتى الـ 9 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-01-18
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعديّة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وهروب.
وأشارت "الأرصاد" في تنبيهها، إلى أن هذه الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
01:01 PM
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعديّة على جازان: تتواصل حتى الـ 9 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعديّة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وهروب.
وأشارت "الأرصاد" في تنبيهها، إلى أن هذه الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.