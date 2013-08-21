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المملكة توقِّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو

بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدَيْن و‏دعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليَّيْن

وقَّعت المملكة العربية السعودية اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو؛ وذلك في إطار ‏تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدَيْن في المجالات كافة.‏

وقَّع عن المملكة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ‏ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.‏

وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدَيْن ‏دعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليَّيْن، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدَيْن في توطيد ‏أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات. مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيدًا لتطلعات البلدَيْن والشعبَيْن نحو إقامة أفضل ‏العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.‏

حضر مراسم التوقيع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو وفد المملكة من ‏قسم الترشيحات خالد فلمبان.‏

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة توقِّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو
سبق

وقَّعت المملكة العربية السعودية اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو؛ وذلك في إطار ‏تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدَيْن في المجالات كافة.‏

وقَّع عن المملكة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ‏ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.‏

وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدَيْن ‏دعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليَّيْن، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدَيْن في توطيد ‏أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات. مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيدًا لتطلعات البلدَيْن والشعبَيْن نحو إقامة أفضل ‏العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.‏

حضر مراسم التوقيع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو وفد المملكة من ‏قسم الترشيحات خالد فلمبان.‏

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
11:51 PM

المملكة توقِّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو

بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدَيْن و‏دعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليَّيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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وقَّعت المملكة العربية السعودية اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو؛ وذلك في إطار ‏تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدَيْن في المجالات كافة.‏

وقَّع عن المملكة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ‏ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.‏

وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدَيْن ‏دعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليَّيْن، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدَيْن في توطيد ‏أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات. مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيدًا لتطلعات البلدَيْن والشعبَيْن نحو إقامة أفضل ‏العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.‏

حضر مراسم التوقيع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو وفد المملكة من ‏قسم الترشيحات خالد فلمبان.‏

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