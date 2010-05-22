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"الصحة": تسجيل 1142 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1089 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات.. 1596 إصابة جديدة بـ "كورونا"

مجموع حالات الشفاء 534481 شخصاً

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 554516 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة وفاة 4 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1648 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1571 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 534481 حالة.

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الإمارات.. 1596 إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 554516 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة وفاة 4 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1648 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1571 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 534481 حالة.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
01:43 PM

الإمارات.. 1596 إصابة جديدة بـ "كورونا"

مجموع حالات الشفاء 534481 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 554516 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة وفاة 4 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1648 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1571 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 534481 حالة.

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