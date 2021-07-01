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وفيات قياسية بـ"كورونا" تفرض إغلاقاً جزئياً على العاصمة التونسية

منع كل التجمعات حتى 14 يوليو

فرضت السلطات التونسية إغلاقًا جزئيًا في العاصمة اعتباراً من، اليوم (الخميس)، تمنع بموجبه كافة التجمعات، في وقت تسجل البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

وأصبحت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة محظورة حتى 14 يوليو (تموز) في ولايات العاصمة الأربع: تونس، ومنوبة، وأريانة، وبن عروس، وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين.

ومددت أيضاً ساعات حظر التجول لتصير من 20,00 إلى 05,00 بينما حُصر نشاط المقاهي والمطاعم في الشرفات والاستهلاك الخارجي.

واضطرت السلطات للاستعانة بالجيش؛ بسبب عدم احترام القيود السارية حتى 11 يوليو في بعض مناطق تلك الولايات، حيث لم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس.

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وفيات قياسية بـ"كورونا" تفرض إغلاقاً جزئياً على العاصمة التونسية
سبق

فرضت السلطات التونسية إغلاقًا جزئيًا في العاصمة اعتباراً من، اليوم (الخميس)، تمنع بموجبه كافة التجمعات، في وقت تسجل البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

وأصبحت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة محظورة حتى 14 يوليو (تموز) في ولايات العاصمة الأربع: تونس، ومنوبة، وأريانة، وبن عروس، وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين.

ومددت أيضاً ساعات حظر التجول لتصير من 20,00 إلى 05,00 بينما حُصر نشاط المقاهي والمطاعم في الشرفات والاستهلاك الخارجي.

واضطرت السلطات للاستعانة بالجيش؛ بسبب عدم احترام القيود السارية حتى 11 يوليو في بعض مناطق تلك الولايات، حيث لم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
05:59 PM

وفيات قياسية بـ"كورونا" تفرض إغلاقاً جزئياً على العاصمة التونسية

منع كل التجمعات حتى 14 يوليو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت السلطات التونسية إغلاقًا جزئيًا في العاصمة اعتباراً من، اليوم (الخميس)، تمنع بموجبه كافة التجمعات، في وقت تسجل البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

وأصبحت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة محظورة حتى 14 يوليو (تموز) في ولايات العاصمة الأربع: تونس، ومنوبة، وأريانة، وبن عروس، وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين.

ومددت أيضاً ساعات حظر التجول لتصير من 20,00 إلى 05,00 بينما حُصر نشاط المقاهي والمطاعم في الشرفات والاستهلاك الخارجي.

واضطرت السلطات للاستعانة بالجيش؛ بسبب عدم احترام القيود السارية حتى 11 يوليو في بعض مناطق تلك الولايات، حيث لم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس.

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