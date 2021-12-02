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20 سائقًا يستعدون للجولة قبل الأخيرة من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

تنطلق غدًا على حلبة كورنيش جدة.. والتنافس على لقبَي السائقين والمُصنّعين

يواصل 20 سائقًا للفورمولا1 التنافس على سباق جائزة السعودية الكبرى STC، في الجولة ما قبل الأخيرة (الجولة 21)، التي تنطلق غدًا على حلبة كورنيش جدة، والتنافس على لقبي السائقين والمصنعين؛ حيث يمثل السائقون 10 فِرَق قَدِمت إلى جدة، للدخول في صراع الحصول على المركز الأول.

وبنهاية الجولة الماضية (الجولة 20) التي اختتمت مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، يتصدر سائق فريق ريد بل "ماكس فيرستابين" ترتيب قائمة السائقين، يليه سائق فريق مرسيدس "لويس هاميلتون" الذي جاء في المركز الثاني؛ فيما يحتل زميله بالفريق "فالتري بوتاس" المركز الثالث، وجاء ترتيب بقية المتسابقين على النحو التالي:

- المركز الرابع: سائق فريق ريد بل "سيرجيو بيريز".

- المركز الخامس: سائق فريق ماكلرين "لاندو نوريس".

- المركز السادس: سائق فريق فيراري "تشارلز لوكلير".

- المركز السابع: سائق فريق فيراري "كارلوس ساينز".

- المركز الثامن: سائق فريق ماكلرين "دانيال ريكاردو".

- المركز التاسع: سائق فريق ألفا تاوري "بيار غاسلي".

- المركز العاشر: سائق فريق ألباين "فيرناندو ألونسو".

- المركز 11: سائق فريق ألباين "إستيبان أوكون".

- المركز 12: سائق أستون مارتن "سيباستيان فيتيل".

- المركز 13: سائق أستون مارتن "لانس سترول".

- المركز 14: سائق فريق ألفا تاوري "يوكي تسونودا".

- المركز 15: سائق فريق ويليامز "جورج راسل".

- المركز 16: سائق فريق ألفا روميو "كيمي رايكونن".

- المركز 17: سائق فريق ويليامز "نيكولاس لطيفي".

- المركز 18: سائق فريق ألفا روميو "أنطونيو جيوفينازي".

- المركز 19: سائق فريق هاس "ميك شوماخر".

- المركز 20: سائق فريق هاس "نيكيتا مازبين".

وتحتل مرسيدس صدارة ترتيب الفرق؛ فيما يأتي فريق ريد بل ريسينغ وصيفًا، ثم فيراري، مكلارين، ألبين، ألفا تاوري، أستون مارتن، ويليامز، ألفا روميو، ويحل هاس في المرتبة الأخيرة.

يُذكر أن السائقين بدأوا في الوصول إلى المملكة خلال الأيام السـابقة؛ على أن يكتمل وصول جميع المشاركين اليوم الخميس، من أجل دخول المراحل التمهيدية وتجارب الأداء التي تنطلق غدًا الجمعة على حلبة كورنيش جدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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20 سائقًا يستعدون للجولة قبل الأخيرة من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1
سبق

يواصل 20 سائقًا للفورمولا1 التنافس على سباق جائزة السعودية الكبرى STC، في الجولة ما قبل الأخيرة (الجولة 21)، التي تنطلق غدًا على حلبة كورنيش جدة، والتنافس على لقبي السائقين والمصنعين؛ حيث يمثل السائقون 10 فِرَق قَدِمت إلى جدة، للدخول في صراع الحصول على المركز الأول.

وبنهاية الجولة الماضية (الجولة 20) التي اختتمت مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، يتصدر سائق فريق ريد بل "ماكس فيرستابين" ترتيب قائمة السائقين، يليه سائق فريق مرسيدس "لويس هاميلتون" الذي جاء في المركز الثاني؛ فيما يحتل زميله بالفريق "فالتري بوتاس" المركز الثالث، وجاء ترتيب بقية المتسابقين على النحو التالي:

- المركز الرابع: سائق فريق ريد بل "سيرجيو بيريز".

- المركز الخامس: سائق فريق ماكلرين "لاندو نوريس".

- المركز السادس: سائق فريق فيراري "تشارلز لوكلير".

- المركز السابع: سائق فريق فيراري "كارلوس ساينز".

- المركز الثامن: سائق فريق ماكلرين "دانيال ريكاردو".

- المركز التاسع: سائق فريق ألفا تاوري "بيار غاسلي".

- المركز العاشر: سائق فريق ألباين "فيرناندو ألونسو".

- المركز 11: سائق فريق ألباين "إستيبان أوكون".

- المركز 12: سائق أستون مارتن "سيباستيان فيتيل".

- المركز 13: سائق أستون مارتن "لانس سترول".

- المركز 14: سائق فريق ألفا تاوري "يوكي تسونودا".

- المركز 15: سائق فريق ويليامز "جورج راسل".

- المركز 16: سائق فريق ألفا روميو "كيمي رايكونن".

- المركز 17: سائق فريق ويليامز "نيكولاس لطيفي".

- المركز 18: سائق فريق ألفا روميو "أنطونيو جيوفينازي".

- المركز 19: سائق فريق هاس "ميك شوماخر".

- المركز 20: سائق فريق هاس "نيكيتا مازبين".

وتحتل مرسيدس صدارة ترتيب الفرق؛ فيما يأتي فريق ريد بل ريسينغ وصيفًا، ثم فيراري، مكلارين، ألبين، ألفا تاوري، أستون مارتن، ويليامز، ألفا روميو، ويحل هاس في المرتبة الأخيرة.

يُذكر أن السائقين بدأوا في الوصول إلى المملكة خلال الأيام السـابقة؛ على أن يكتمل وصول جميع المشاركين اليوم الخميس، من أجل دخول المراحل التمهيدية وتجارب الأداء التي تنطلق غدًا الجمعة على حلبة كورنيش جدة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:39 PM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
05:42 PM

20 سائقًا يستعدون للجولة قبل الأخيرة من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

تنطلق غدًا على حلبة كورنيش جدة.. والتنافس على لقبَي السائقين والمُصنّعين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل 20 سائقًا للفورمولا1 التنافس على سباق جائزة السعودية الكبرى STC، في الجولة ما قبل الأخيرة (الجولة 21)، التي تنطلق غدًا على حلبة كورنيش جدة، والتنافس على لقبي السائقين والمصنعين؛ حيث يمثل السائقون 10 فِرَق قَدِمت إلى جدة، للدخول في صراع الحصول على المركز الأول.

وبنهاية الجولة الماضية (الجولة 20) التي اختتمت مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، يتصدر سائق فريق ريد بل "ماكس فيرستابين" ترتيب قائمة السائقين، يليه سائق فريق مرسيدس "لويس هاميلتون" الذي جاء في المركز الثاني؛ فيما يحتل زميله بالفريق "فالتري بوتاس" المركز الثالث، وجاء ترتيب بقية المتسابقين على النحو التالي:

- المركز الرابع: سائق فريق ريد بل "سيرجيو بيريز".

- المركز الخامس: سائق فريق ماكلرين "لاندو نوريس".

- المركز السادس: سائق فريق فيراري "تشارلز لوكلير".

- المركز السابع: سائق فريق فيراري "كارلوس ساينز".

- المركز الثامن: سائق فريق ماكلرين "دانيال ريكاردو".

- المركز التاسع: سائق فريق ألفا تاوري "بيار غاسلي".

- المركز العاشر: سائق فريق ألباين "فيرناندو ألونسو".

- المركز 11: سائق فريق ألباين "إستيبان أوكون".

- المركز 12: سائق أستون مارتن "سيباستيان فيتيل".

- المركز 13: سائق أستون مارتن "لانس سترول".

- المركز 14: سائق فريق ألفا تاوري "يوكي تسونودا".

- المركز 15: سائق فريق ويليامز "جورج راسل".

- المركز 16: سائق فريق ألفا روميو "كيمي رايكونن".

- المركز 17: سائق فريق ويليامز "نيكولاس لطيفي".

- المركز 18: سائق فريق ألفا روميو "أنطونيو جيوفينازي".

- المركز 19: سائق فريق هاس "ميك شوماخر".

- المركز 20: سائق فريق هاس "نيكيتا مازبين".

وتحتل مرسيدس صدارة ترتيب الفرق؛ فيما يأتي فريق ريد بل ريسينغ وصيفًا، ثم فيراري، مكلارين، ألبين، ألفا تاوري، أستون مارتن، ويليامز، ألفا روميو، ويحل هاس في المرتبة الأخيرة.

يُذكر أن السائقين بدأوا في الوصول إلى المملكة خلال الأيام السـابقة؛ على أن يكتمل وصول جميع المشاركين اليوم الخميس، من أجل دخول المراحل التمهيدية وتجارب الأداء التي تنطلق غدًا الجمعة على حلبة كورنيش جدة.

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