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هذه الوثائق نُشرت منذ 91 عامًا لزوَّار معرض الكتاب بالرياض.. هنا تفاصيلها

أربع وثائق ومراسلات تلخص العلاقات السعودية - العراقية الطويلة بين البلدَيْن

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لزوَّار معرض الرياض الدولي للكتاب أربع وثائق ومراسلات، تلخص العلاقات السعودية - العراقية الطويلة، التي تعود بعضها إلى ٩١ عامًا.

ويأتي إظهار هذه الوثائق في المعرض استعراضًا للعلاقات السعودية - العراقية باعتبارها ضيف شرف لهذا العام، وتأكيدًا لما قاله الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، بأن اختيار العراق يأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين (السعودي والعراقي)، وفي إطار الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات التنموية، منها المجال الثقافي.

ورحب بالعراق ضيفًا للشرف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي مضيفًا: "أهلاً بعراق العروبة والثقافة والأدب".

وتصدرت وثيقة "طريق الحج بين الحجاز والعراق"، التي كانت في عام ١٣٥٢هـ، كما كُتبت الوثيقة الثانية في عهد الملك سعود - رحمه الله -، وكانت تخص التمثيل السياسي بين السعودية والعراق، وذلك في عام ١٣٧٦هـ.

كما كُتبت الوثيقة الثالثة بين البلدين في عهد الملك فهد - رحمه الله - عام ١٣٩٩هـ فيما يتعلق بالتعاون في مجال اختصاصات وزارة الداخلية. أما الوثيقة الأخيرة المنشورة فكانت في عهد الملك فهد أيضًا عام ١٤٠٤هـ، وتتعلق باتفاقية اقتصادية وتجارية بين البلدين.

يُشار إلى أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تم إنشاؤه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 23 شوال 1409 هـ، ويرتبط إداريًّا برئيس الديوان الملكي، وتدير أعماله هيئة ترسم سياسته، وتتابع تنفيذها، وتقترح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحقيق أهدافه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه الوثائق نُشرت منذ 91 عامًا لزوَّار معرض الكتاب بالرياض.. هنا تفاصيلها
سبق

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لزوَّار معرض الرياض الدولي للكتاب أربع وثائق ومراسلات، تلخص العلاقات السعودية - العراقية الطويلة، التي تعود بعضها إلى ٩١ عامًا.

ويأتي إظهار هذه الوثائق في المعرض استعراضًا للعلاقات السعودية - العراقية باعتبارها ضيف شرف لهذا العام، وتأكيدًا لما قاله الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، بأن اختيار العراق يأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين (السعودي والعراقي)، وفي إطار الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات التنموية، منها المجال الثقافي.

ورحب بالعراق ضيفًا للشرف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي مضيفًا: "أهلاً بعراق العروبة والثقافة والأدب".

وتصدرت وثيقة "طريق الحج بين الحجاز والعراق"، التي كانت في عام ١٣٥٢هـ، كما كُتبت الوثيقة الثانية في عهد الملك سعود - رحمه الله -، وكانت تخص التمثيل السياسي بين السعودية والعراق، وذلك في عام ١٣٧٦هـ.

كما كُتبت الوثيقة الثالثة بين البلدين في عهد الملك فهد - رحمه الله - عام ١٣٩٩هـ فيما يتعلق بالتعاون في مجال اختصاصات وزارة الداخلية. أما الوثيقة الأخيرة المنشورة فكانت في عهد الملك فهد أيضًا عام ١٤٠٤هـ، وتتعلق باتفاقية اقتصادية وتجارية بين البلدين.

يُشار إلى أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تم إنشاؤه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 23 شوال 1409 هـ، ويرتبط إداريًّا برئيس الديوان الملكي، وتدير أعماله هيئة ترسم سياسته، وتتابع تنفيذها، وتقترح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحقيق أهدافه.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:02 AM

هذه الوثائق نُشرت منذ 91 عامًا لزوَّار معرض الكتاب بالرياض.. هنا تفاصيلها

أربع وثائق ومراسلات تلخص العلاقات السعودية - العراقية الطويلة بين البلدَيْن

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عمر السبيعي - الرياض
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نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لزوَّار معرض الرياض الدولي للكتاب أربع وثائق ومراسلات، تلخص العلاقات السعودية - العراقية الطويلة، التي تعود بعضها إلى ٩١ عامًا.

ويأتي إظهار هذه الوثائق في المعرض استعراضًا للعلاقات السعودية - العراقية باعتبارها ضيف شرف لهذا العام، وتأكيدًا لما قاله الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، بأن اختيار العراق يأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين (السعودي والعراقي)، وفي إطار الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات التنموية، منها المجال الثقافي.

ورحب بالعراق ضيفًا للشرف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي مضيفًا: "أهلاً بعراق العروبة والثقافة والأدب".

وتصدرت وثيقة "طريق الحج بين الحجاز والعراق"، التي كانت في عام ١٣٥٢هـ، كما كُتبت الوثيقة الثانية في عهد الملك سعود - رحمه الله -، وكانت تخص التمثيل السياسي بين السعودية والعراق، وذلك في عام ١٣٧٦هـ.

كما كُتبت الوثيقة الثالثة بين البلدين في عهد الملك فهد - رحمه الله - عام ١٣٩٩هـ فيما يتعلق بالتعاون في مجال اختصاصات وزارة الداخلية. أما الوثيقة الأخيرة المنشورة فكانت في عهد الملك فهد أيضًا عام ١٤٠٤هـ، وتتعلق باتفاقية اقتصادية وتجارية بين البلدين.

يُشار إلى أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تم إنشاؤه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 23 شوال 1409 هـ، ويرتبط إداريًّا برئيس الديوان الملكي، وتدير أعماله هيئة ترسم سياسته، وتتابع تنفيذها، وتقترح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحقيق أهدافه.

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