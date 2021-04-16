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"تعليم صبيا" يحقق 13 ميدالية في مسابقة "كانجارو موهبة 2021"

تعمل على توفير بيئة تعليمية تنافسية وممتعة لتعليم الرياضيات

حققت إدارة تعليم صبيا 13 ميدالية في مسابقة "كانجارو الرياضيات 2021" التي أعلنت نتائجها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) في الثاني عشر من أبريل 2021م.

وتضمنت نتائج إدارة تعليم صبيا في المسابقة: تحقيق الطالب طارق أحمد مشيخي من مدرسة اليمانية الابتدائية الميدالية الذهبية، إضافة لتحقيق 7 طلاب وطالبات الميدالية الفضية؛ منهم أربع طالبات هن: فاطمة العوفي من ابتدائية الشامية، وهند مشيخي متوسطة اليمانية، وتالا الحازمي ابتدائية صبيا الأولى، وأريام الديمي ابتدائية الداير الثالثة.

كما حصل الطلاب: أحمد هروبي من ابتدائية العقل، وأنس مجلي من ابتدائية الحصن، همام الريمي من مدرسة تحفيظ الداير المتوسطة على ثلاث ميداليات فضية.

كما حققت 4 طالبات الميدالية البرونزية؛ وهن: نوال قادري، وريتاج حجاب من ابتدائية صبيا الرابعة، وشهد هروبي ابتدائية هروب، ومنى جميمي متوسطة صبيا الأولى، فيما حقق الطالب عبدالودود المالكي من متوسطة عثوان برونزية.

من جانبه هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، الفائزين والفائزات في هذه المسابقة التي تعمل على توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، مشيدًا ببرامج "موهبة" التي تعمل على إثراء الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات.

وثمن الدكتور "خرمي" رعاية وزارة التعليم للطلبة الموهوبين، مقدمًا شكره لقسمي الموهوبين والنشاط الطلابي بالإدارة على جهودهم في نشر ثقافة المسابقة وتوضيح آليات المشاركة وضوابطها، ولأولياء الأمور على تحفيزهم لأبنائهم وبناتهم.

الجدير بالذكر أن مسابقة الكانجارو تعد من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم؛ بهدف السعي لتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتطوير مهاراتهم والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

صبيا وزارة التعليم تعليم صبيا

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"تعليم صبيا" يحقق 13 ميدالية في مسابقة "كانجارو موهبة 2021"
سبق

حققت إدارة تعليم صبيا 13 ميدالية في مسابقة "كانجارو الرياضيات 2021" التي أعلنت نتائجها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) في الثاني عشر من أبريل 2021م.

وتضمنت نتائج إدارة تعليم صبيا في المسابقة: تحقيق الطالب طارق أحمد مشيخي من مدرسة اليمانية الابتدائية الميدالية الذهبية، إضافة لتحقيق 7 طلاب وطالبات الميدالية الفضية؛ منهم أربع طالبات هن: فاطمة العوفي من ابتدائية الشامية، وهند مشيخي متوسطة اليمانية، وتالا الحازمي ابتدائية صبيا الأولى، وأريام الديمي ابتدائية الداير الثالثة.

كما حصل الطلاب: أحمد هروبي من ابتدائية العقل، وأنس مجلي من ابتدائية الحصن، همام الريمي من مدرسة تحفيظ الداير المتوسطة على ثلاث ميداليات فضية.

كما حققت 4 طالبات الميدالية البرونزية؛ وهن: نوال قادري، وريتاج حجاب من ابتدائية صبيا الرابعة، وشهد هروبي ابتدائية هروب، ومنى جميمي متوسطة صبيا الأولى، فيما حقق الطالب عبدالودود المالكي من متوسطة عثوان برونزية.

من جانبه هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، الفائزين والفائزات في هذه المسابقة التي تعمل على توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، مشيدًا ببرامج "موهبة" التي تعمل على إثراء الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات.

وثمن الدكتور "خرمي" رعاية وزارة التعليم للطلبة الموهوبين، مقدمًا شكره لقسمي الموهوبين والنشاط الطلابي بالإدارة على جهودهم في نشر ثقافة المسابقة وتوضيح آليات المشاركة وضوابطها، ولأولياء الأمور على تحفيزهم لأبنائهم وبناتهم.

الجدير بالذكر أن مسابقة الكانجارو تعد من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم؛ بهدف السعي لتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتطوير مهاراتهم والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
07:04 PM

"تعليم صبيا" يحقق 13 ميدالية في مسابقة "كانجارو موهبة 2021"

تعمل على توفير بيئة تعليمية تنافسية وممتعة لتعليم الرياضيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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حققت إدارة تعليم صبيا 13 ميدالية في مسابقة "كانجارو الرياضيات 2021" التي أعلنت نتائجها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) في الثاني عشر من أبريل 2021م.

وتضمنت نتائج إدارة تعليم صبيا في المسابقة: تحقيق الطالب طارق أحمد مشيخي من مدرسة اليمانية الابتدائية الميدالية الذهبية، إضافة لتحقيق 7 طلاب وطالبات الميدالية الفضية؛ منهم أربع طالبات هن: فاطمة العوفي من ابتدائية الشامية، وهند مشيخي متوسطة اليمانية، وتالا الحازمي ابتدائية صبيا الأولى، وأريام الديمي ابتدائية الداير الثالثة.

كما حصل الطلاب: أحمد هروبي من ابتدائية العقل، وأنس مجلي من ابتدائية الحصن، همام الريمي من مدرسة تحفيظ الداير المتوسطة على ثلاث ميداليات فضية.

كما حققت 4 طالبات الميدالية البرونزية؛ وهن: نوال قادري، وريتاج حجاب من ابتدائية صبيا الرابعة، وشهد هروبي ابتدائية هروب، ومنى جميمي متوسطة صبيا الأولى، فيما حقق الطالب عبدالودود المالكي من متوسطة عثوان برونزية.

من جانبه هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، الفائزين والفائزات في هذه المسابقة التي تعمل على توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، مشيدًا ببرامج "موهبة" التي تعمل على إثراء الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات.

وثمن الدكتور "خرمي" رعاية وزارة التعليم للطلبة الموهوبين، مقدمًا شكره لقسمي الموهوبين والنشاط الطلابي بالإدارة على جهودهم في نشر ثقافة المسابقة وتوضيح آليات المشاركة وضوابطها، ولأولياء الأمور على تحفيزهم لأبنائهم وبناتهم.

الجدير بالذكر أن مسابقة الكانجارو تعد من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم؛ بهدف السعي لتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتطوير مهاراتهم والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

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