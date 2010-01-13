النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبق" نقلت مطالبهم و"الصحة" تفاعلت.. الوزير لأصحاب المؤهلات الزائدة: أبشروا

تمثّلت في حاجتهم لتحسين وضعهم الوظيفي بعد حصولهم على الشهادات العلمية

كشف عدد من أصحاب المؤهلات الزائدة في مستشفيات المملكة، عن تفاصيل لقائهم بوزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، مستبشرين خيراً بحلّ موضوعهم المتضمّن تحسين وضعهم الوظيفي؛ أسوةً بزملائهم.

وتفاعلت وزارة الصحة مع التقرير الذي كانت قد نشرته "سبق" تحت عنوان: "أُغلقت الأبواب.. ذوو المؤهلات الزائدة يناشدون الصحة: حسّنوا وضعنا الوظيفي"، حيث طالبوا فيه وزير الصحة بتحسين وضعهم الوظيفي بعد حصولهم على الشهادات العلمية؛ أسوةً بزملائهم ممن تمت معالجة وضعهم بشكلٍ جامعي عام 1439هـ.

وأشار أصحاب المؤهلات الزائدة إلى أنهم التقوا بوزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالرياض؛ حيث وعدهم بقوله "أبشروا بالخير".

ولفتوا إلى أن الوزير أكد لهم أنه سيرفع للجهات المختصة ‏لمساواتهم بمن قبلهم عام 34 و39، وسيكون هناك آلية جديدة لحل معاناتهم.

وأشاد بما حققوه من شهادات علمية، وحرصهم على إكمال ‏مسيرتهم التعليمية ‏ودعمها بدورات تدريبية ‏تخصصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" نقلت مطالبهم و"الصحة" تفاعلت.. الوزير لأصحاب المؤهلات الزائدة: أبشروا
سبق

كشف عدد من أصحاب المؤهلات الزائدة في مستشفيات المملكة، عن تفاصيل لقائهم بوزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، مستبشرين خيراً بحلّ موضوعهم المتضمّن تحسين وضعهم الوظيفي؛ أسوةً بزملائهم.

وتفاعلت وزارة الصحة مع التقرير الذي كانت قد نشرته "سبق" تحت عنوان: "أُغلقت الأبواب.. ذوو المؤهلات الزائدة يناشدون الصحة: حسّنوا وضعنا الوظيفي"، حيث طالبوا فيه وزير الصحة بتحسين وضعهم الوظيفي بعد حصولهم على الشهادات العلمية؛ أسوةً بزملائهم ممن تمت معالجة وضعهم بشكلٍ جامعي عام 1439هـ.

وأشار أصحاب المؤهلات الزائدة إلى أنهم التقوا بوزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالرياض؛ حيث وعدهم بقوله "أبشروا بالخير".

ولفتوا إلى أن الوزير أكد لهم أنه سيرفع للجهات المختصة ‏لمساواتهم بمن قبلهم عام 34 و39، وسيكون هناك آلية جديدة لحل معاناتهم.

وأشاد بما حققوه من شهادات علمية، وحرصهم على إكمال ‏مسيرتهم التعليمية ‏ودعمها بدورات تدريبية ‏تخصصية.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
03:21 PM

"سبق" نقلت مطالبهم و"الصحة" تفاعلت.. الوزير لأصحاب المؤهلات الزائدة: أبشروا

تمثّلت في حاجتهم لتحسين وضعهم الوظيفي بعد حصولهم على الشهادات العلمية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
2,432

كشف عدد من أصحاب المؤهلات الزائدة في مستشفيات المملكة، عن تفاصيل لقائهم بوزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، مستبشرين خيراً بحلّ موضوعهم المتضمّن تحسين وضعهم الوظيفي؛ أسوةً بزملائهم.

وتفاعلت وزارة الصحة مع التقرير الذي كانت قد نشرته "سبق" تحت عنوان: "أُغلقت الأبواب.. ذوو المؤهلات الزائدة يناشدون الصحة: حسّنوا وضعنا الوظيفي"، حيث طالبوا فيه وزير الصحة بتحسين وضعهم الوظيفي بعد حصولهم على الشهادات العلمية؛ أسوةً بزملائهم ممن تمت معالجة وضعهم بشكلٍ جامعي عام 1439هـ.

وأشار أصحاب المؤهلات الزائدة إلى أنهم التقوا بوزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالرياض؛ حيث وعدهم بقوله "أبشروا بالخير".

ولفتوا إلى أن الوزير أكد لهم أنه سيرفع للجهات المختصة ‏لمساواتهم بمن قبلهم عام 34 و39، وسيكون هناك آلية جديدة لحل معاناتهم.

وأشاد بما حققوه من شهادات علمية، وحرصهم على إكمال ‏مسيرتهم التعليمية ‏ودعمها بدورات تدريبية ‏تخصصية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,672

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة