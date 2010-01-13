"سبق" نقلت مطالبهم و"الصحة" تفاعلت.. الوزير لأصحاب المؤهلات الزائدة: أبشروا

تمثّلت في حاجتهم لتحسين وضعهم الوظيفي بعد حصولهم على الشهادات العلمية

كشف عدد من أصحاب المؤهلات الزائدة في مستشفيات المملكة، عن تفاصيل لقائهم بوزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، مستبشرين خيراً بحلّ موضوعهم المتضمّن تحسين وضعهم الوظيفي؛ أسوةً بزملائهم.

وتفاعلت وزارة الصحة مع التقرير الذي كانت قد نشرته "سبق" تحت عنوان: "أُغلقت الأبواب.. ذوو المؤهلات الزائدة يناشدون الصحة: حسّنوا وضعنا الوظيفي"، حيث طالبوا فيه وزير الصحة بتحسين وضعهم الوظيفي بعد حصولهم على الشهادات العلمية؛ أسوةً بزملائهم ممن تمت معالجة وضعهم بشكلٍ جامعي عام 1439هـ.

وأشار أصحاب المؤهلات الزائدة إلى أنهم التقوا بوزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالرياض؛ حيث وعدهم بقوله "أبشروا بالخير".

ولفتوا إلى أن الوزير أكد لهم أنه سيرفع للجهات المختصة ‏لمساواتهم بمن قبلهم عام 34 و39، وسيكون هناك آلية جديدة لحل معاناتهم.

وأشاد بما حققوه من شهادات علمية، وحرصهم على إكمال ‏مسيرتهم التعليمية ‏ودعمها بدورات تدريبية ‏تخصصية.