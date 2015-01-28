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"الداخلية" تفتح باب القبول بالأفواج الأمنية برتبة جندي أول وجندي

للكادر النسائي على وظيفة حراسة وأمن بالرياض وجازان ونجران وعسير

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي برتبة جندي أول وجندي على وظيفة حراسة وأمن للتعيين عليها في منطقة الرياض وعسير وجازان ونجران.

وأشارت الإدارة إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 17 / 6 / 1442 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 22 / 6 / 1442 هـ عبر منصة أبشر والتوظيف عبر الرابط التالي: jobs.sa.

واشترطت الإدارة أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية: أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

كما اشترطت أيضًا: ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول مع توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، موضحة أن تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تفتح باب القبول بالأفواج الأمنية برتبة جندي أول وجندي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي برتبة جندي أول وجندي على وظيفة حراسة وأمن للتعيين عليها في منطقة الرياض وعسير وجازان ونجران.

وأشارت الإدارة إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 17 / 6 / 1442 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 22 / 6 / 1442 هـ عبر منصة أبشر والتوظيف عبر الرابط التالي: jobs.sa.

واشترطت الإدارة أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية: أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

كما اشترطت أيضًا: ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول مع توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، موضحة أن تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
04:51 PM
اخر تعديل
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
07:44 PM

"الداخلية" تفتح باب القبول بالأفواج الأمنية برتبة جندي أول وجندي

للكادر النسائي على وظيفة حراسة وأمن بالرياض وجازان ونجران وعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي برتبة جندي أول وجندي على وظيفة حراسة وأمن للتعيين عليها في منطقة الرياض وعسير وجازان ونجران.

وأشارت الإدارة إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 17 / 6 / 1442 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 22 / 6 / 1442 هـ عبر منصة أبشر والتوظيف عبر الرابط التالي: jobs.sa.

واشترطت الإدارة أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية: أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

كما اشترطت أيضًا: ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول مع توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، موضحة أن تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

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