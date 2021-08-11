النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الترفيه" تُصدر لائحة التراخيص المحدثة للأنشطة الترفيهية والمساندة

تضمّنت 19 مادة موزعة على 5 فصول.. وحددت 10 أنواع للتراخيص

‬أصدرت الهيئة العامة للترفيه لائحة التراخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة التي تحدد الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص في قطاع الترفيه، وأنواع التراخيص التي تصدرها الهيئة، وتسري أحكام هذه اللائحة عليها، إضافة إلى التزامات المرخص له وأنواع العقوبات التي تصدر على المخالفين للأنظمة.

وتضمنت اللائحة 19 مادة موزعة على خمسة فصول، وحددت عشرة أنواع للتراخيص التي تسري عليها أحكام اللائحة، مصنفة في ثلاث فئات: فئة المرافق الترفيهية وتشمل مدن الملاهي، مراكز الترفيه ومرافق الفعاليات الترفيهية، فيما تتضمن فئة الفعاليات الترفيهية، تصريح تنظيم فعالية ترفيهية، تصريح إقامة عرض ترفيهي، وتصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي، أما فئة الأنشطة المساندة فيندرج تحتها ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، وترخيص تشغيل المرافق الترفيهية، وشهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود، وشهادة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.

وتتولى الهيئة دراسة الطلبات التي يقدمها المستثمر من خلال "بوابة الترفيه"، ثم إصدار الترخيص، كما تقدم خدمات ما بعد إصدار الترخيص، مع الإشارة إلى أن الهيئة حددت من خلال اللائحة كل الاشتراطات والمستندات المطلوبة لكل ترخيص على حدة.

وحددت الهيئة القواعد والقوانين التي يجب على المرخص له الالتزام بها وأبرزها: مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة، عدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية، اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة في موقع النشاط الترفيهي أو المساند، وتطبيق كل ضوابط الأنشطة الترفيهية والمساندة والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تقرها الهيئة.

وتطرقت اللائحة إلى العقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين وهي أما الإنذار، أو إغلاق المرفق الترفيهي، أو إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند، أو سحب الترخيص بالكامل، كما يمكنها إدراج المخالف ضمن قائمة المنع. وفي المقابل، يحق للمرخص له الاعتراض على قرارات الهيئة لدى إدارة الشكاوى التي تنظر في الاعتراض وتتخذ الإجراء المناسب أو الرفع للجنة التظلمات.

وتعد هذه اللائحة النسخة المحدثة للائحة التي أصدرتها الهيئة عام 2018م، وذلك في إطار دورها التنظيمي والتشريعي لقطاع الترفيه، والذي تحرص من خلاله على تأمين أعلى مستوى من الجودة والتميّز لجميع الفعاليات والأنشطة التي يغطيها القطاع.

وأتاحت الهيئة اللائحة عبر الرابط

https://www.gea.gov.sa/media/3020/license-regulations.pdf/.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الترفيه" تُصدر لائحة التراخيص المحدثة للأنشطة الترفيهية والمساندة
سبق

‬أصدرت الهيئة العامة للترفيه لائحة التراخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة التي تحدد الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص في قطاع الترفيه، وأنواع التراخيص التي تصدرها الهيئة، وتسري أحكام هذه اللائحة عليها، إضافة إلى التزامات المرخص له وأنواع العقوبات التي تصدر على المخالفين للأنظمة.

وتضمنت اللائحة 19 مادة موزعة على خمسة فصول، وحددت عشرة أنواع للتراخيص التي تسري عليها أحكام اللائحة، مصنفة في ثلاث فئات: فئة المرافق الترفيهية وتشمل مدن الملاهي، مراكز الترفيه ومرافق الفعاليات الترفيهية، فيما تتضمن فئة الفعاليات الترفيهية، تصريح تنظيم فعالية ترفيهية، تصريح إقامة عرض ترفيهي، وتصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي، أما فئة الأنشطة المساندة فيندرج تحتها ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، وترخيص تشغيل المرافق الترفيهية، وشهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود، وشهادة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.

وتتولى الهيئة دراسة الطلبات التي يقدمها المستثمر من خلال "بوابة الترفيه"، ثم إصدار الترخيص، كما تقدم خدمات ما بعد إصدار الترخيص، مع الإشارة إلى أن الهيئة حددت من خلال اللائحة كل الاشتراطات والمستندات المطلوبة لكل ترخيص على حدة.

وحددت الهيئة القواعد والقوانين التي يجب على المرخص له الالتزام بها وأبرزها: مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة، عدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية، اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة في موقع النشاط الترفيهي أو المساند، وتطبيق كل ضوابط الأنشطة الترفيهية والمساندة والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تقرها الهيئة.

وتطرقت اللائحة إلى العقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين وهي أما الإنذار، أو إغلاق المرفق الترفيهي، أو إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند، أو سحب الترخيص بالكامل، كما يمكنها إدراج المخالف ضمن قائمة المنع. وفي المقابل، يحق للمرخص له الاعتراض على قرارات الهيئة لدى إدارة الشكاوى التي تنظر في الاعتراض وتتخذ الإجراء المناسب أو الرفع للجنة التظلمات.

وتعد هذه اللائحة النسخة المحدثة للائحة التي أصدرتها الهيئة عام 2018م، وذلك في إطار دورها التنظيمي والتشريعي لقطاع الترفيه، والذي تحرص من خلاله على تأمين أعلى مستوى من الجودة والتميّز لجميع الفعاليات والأنشطة التي يغطيها القطاع.

وأتاحت الهيئة اللائحة عبر الرابط

https://www.gea.gov.sa/media/3020/license-regulations.pdf/.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
03:49 PM

"الترفيه" تُصدر لائحة التراخيص المحدثة للأنشطة الترفيهية والمساندة

تضمّنت 19 مادة موزعة على 5 فصول.. وحددت 10 أنواع للتراخيص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
858

‬أصدرت الهيئة العامة للترفيه لائحة التراخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة التي تحدد الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص في قطاع الترفيه، وأنواع التراخيص التي تصدرها الهيئة، وتسري أحكام هذه اللائحة عليها، إضافة إلى التزامات المرخص له وأنواع العقوبات التي تصدر على المخالفين للأنظمة.

وتضمنت اللائحة 19 مادة موزعة على خمسة فصول، وحددت عشرة أنواع للتراخيص التي تسري عليها أحكام اللائحة، مصنفة في ثلاث فئات: فئة المرافق الترفيهية وتشمل مدن الملاهي، مراكز الترفيه ومرافق الفعاليات الترفيهية، فيما تتضمن فئة الفعاليات الترفيهية، تصريح تنظيم فعالية ترفيهية، تصريح إقامة عرض ترفيهي، وتصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي، أما فئة الأنشطة المساندة فيندرج تحتها ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، وترخيص تشغيل المرافق الترفيهية، وشهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود، وشهادة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.

وتتولى الهيئة دراسة الطلبات التي يقدمها المستثمر من خلال "بوابة الترفيه"، ثم إصدار الترخيص، كما تقدم خدمات ما بعد إصدار الترخيص، مع الإشارة إلى أن الهيئة حددت من خلال اللائحة كل الاشتراطات والمستندات المطلوبة لكل ترخيص على حدة.

وحددت الهيئة القواعد والقوانين التي يجب على المرخص له الالتزام بها وأبرزها: مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة، عدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية، اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة في موقع النشاط الترفيهي أو المساند، وتطبيق كل ضوابط الأنشطة الترفيهية والمساندة والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تقرها الهيئة.

وتطرقت اللائحة إلى العقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين وهي أما الإنذار، أو إغلاق المرفق الترفيهي، أو إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند، أو سحب الترخيص بالكامل، كما يمكنها إدراج المخالف ضمن قائمة المنع. وفي المقابل، يحق للمرخص له الاعتراض على قرارات الهيئة لدى إدارة الشكاوى التي تنظر في الاعتراض وتتخذ الإجراء المناسب أو الرفع للجنة التظلمات.

وتعد هذه اللائحة النسخة المحدثة للائحة التي أصدرتها الهيئة عام 2018م، وذلك في إطار دورها التنظيمي والتشريعي لقطاع الترفيه، والذي تحرص من خلاله على تأمين أعلى مستوى من الجودة والتميّز لجميع الفعاليات والأنشطة التي يغطيها القطاع.

وأتاحت الهيئة اللائحة عبر الرابط

https://www.gea.gov.sa/media/3020/license-regulations.pdf/.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة