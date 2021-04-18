الأرصاد: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وضعف الرؤية وتستمر للحادية عشرة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وأفاد المركز بأن الحالة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وضعف في مدى الرؤية، على مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، طريب، ظهران الجنوب، محايل.

وبين أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

