مدير تعليم محايل يكرم ابن المرابط "الشهري" ويمنحه لقب "سيف سلمان"

بعد قصيدته الوطنية التي ألقاها وتناقلتها وسائل التواصل ولاقت إعجاب الجميع

أطلق مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم لقب "سيف سلمان" على الطفل سيف ابن المرابط على الحد الجنوبي العريف أحمد بن عبدالرحمن الشهري الذي ألقى قصيدة وطنية في روضة أطفال وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاباً كبيراً من المشاهدين.

وطلب آل شريم حضور الطفل ووالده بعد أن شاهد مقطع الفيديو الخاص بالطفل وهو يلقي القصيدة الوطنية التي يفخر ويفاخر فيها بالوطن.

وعبر آل شريم عن عظيم فخره واعتزازه بجميع المرابطين الذين يذودون عن الوطن، مؤكداً أنهم فخر للوطن ويحظون برعاية خاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين اللذين يوليان الشعب جل اهتمامهما.

واستقبل آل شريم البطل العريف الشهري أحد المرابطين بالحد الجنوبي وابنه سيف في مكتبه بالإدارة التعليمية بمحايل، ليلقي الأب قصيدة شعرية وطنية قبل أن يستمع الجميع للقصيدة الوطنية التي ألقاها الطفل والتي جعلت مدير تعليم محايل يطلق عليه لقب "سيف سلمان".

وقدم مدير تعليم محايل هدية ثمينة للمرابط أحمد الشهري وجهاز آيباد لابنه الموهوب الذي كان يرتدي زياً عسكرياً.