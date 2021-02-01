النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة من لقاح "فالنيفا" الفرنسي المحتمل

تتوقع الشركة الوصول إلى قراءات نهائية من تجربتها السريرية في 3 أشهر

طلبت الحكومة البريطانية 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 المرشح لشركة "فالنيفا" لعام 2022؛ وفق ما قالته شركة الأدوية الفرنسية المصنعة للقاح اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة في بيان، أن هذا يرفع إجمالي طلبات بريطانيا إلى 100 مليون جرعة؛ بينما تحتفظ بخيارات 90 مليون جرعة أخرى بين 2023 و2025.

وتتوقع الشركة الوصول إلى قراءات نهائية للمرحلة الأولى/الثانية من تجربتها السريرية في غضون ثلاثة أشهر؛ وفق "روسيا اليوم".

وكانت المملكة المتحدة قد تمكنت من تطعيم أعداد قياسية من السكان، وتشير الإحصاءات الحكومية البريطانية إلى أن عدد التطعيمات بالجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا، ارتفع إلى 9 ملايين؛ علمًا بأن حوالى 490 ألف شخص فقط تلقوا الجرعة الثانية.

بريطانياً لقاح فالنيفا

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة من لقاح "فالنيفا" الفرنسي المحتمل
سبق

طلبت الحكومة البريطانية 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 المرشح لشركة "فالنيفا" لعام 2022؛ وفق ما قالته شركة الأدوية الفرنسية المصنعة للقاح اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة في بيان، أن هذا يرفع إجمالي طلبات بريطانيا إلى 100 مليون جرعة؛ بينما تحتفظ بخيارات 90 مليون جرعة أخرى بين 2023 و2025.

وتتوقع الشركة الوصول إلى قراءات نهائية للمرحلة الأولى/الثانية من تجربتها السريرية في غضون ثلاثة أشهر؛ وفق "روسيا اليوم".

وكانت المملكة المتحدة قد تمكنت من تطعيم أعداد قياسية من السكان، وتشير الإحصاءات الحكومية البريطانية إلى أن عدد التطعيمات بالجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا، ارتفع إلى 9 ملايين؛ علمًا بأن حوالى 490 ألف شخص فقط تلقوا الجرعة الثانية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
11:04 AM

بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة من لقاح "فالنيفا" الفرنسي المحتمل

تتوقع الشركة الوصول إلى قراءات نهائية من تجربتها السريرية في 3 أشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
465

طلبت الحكومة البريطانية 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 المرشح لشركة "فالنيفا" لعام 2022؛ وفق ما قالته شركة الأدوية الفرنسية المصنعة للقاح اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة في بيان، أن هذا يرفع إجمالي طلبات بريطانيا إلى 100 مليون جرعة؛ بينما تحتفظ بخيارات 90 مليون جرعة أخرى بين 2023 و2025.

وتتوقع الشركة الوصول إلى قراءات نهائية للمرحلة الأولى/الثانية من تجربتها السريرية في غضون ثلاثة أشهر؛ وفق "روسيا اليوم".

وكانت المملكة المتحدة قد تمكنت من تطعيم أعداد قياسية من السكان، وتشير الإحصاءات الحكومية البريطانية إلى أن عدد التطعيمات بالجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا، ارتفع إلى 9 ملايين؛ علمًا بأن حوالى 490 ألف شخص فقط تلقوا الجرعة الثانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,718
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,258
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,247
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,125

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة