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لمدة 24 ساعة.. الاتحاد يقيم معسكرًا خاصًّا لموقعة الأهلي

يدخل لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم اليوم السبت معسكرًا مغلقًا لمدة 24 ساعة استعدادًا للقاء الديربي أمام الأهلي غدًا الأحد على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق قد واصل تحضيراته للقاء الديربي بتدريبات مسائية على ملعب النادي. وعمد مدرب، الفريق البرازيلي فابيو كاريلي، إلى تنويع الحصة التدريبية مركزًا على النواحي اللياقية.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لمدة 24 ساعة.. الاتحاد يقيم معسكرًا خاصًّا لموقعة الأهلي
سبق

يدخل لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم اليوم السبت معسكرًا مغلقًا لمدة 24 ساعة استعدادًا للقاء الديربي أمام الأهلي غدًا الأحد على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق قد واصل تحضيراته للقاء الديربي بتدريبات مسائية على ملعب النادي. وعمد مدرب، الفريق البرازيلي فابيو كاريلي، إلى تنويع الحصة التدريبية مركزًا على النواحي اللياقية.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
01:04 AM

لمدة 24 ساعة.. الاتحاد يقيم معسكرًا خاصًّا لموقعة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يدخل لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم اليوم السبت معسكرًا مغلقًا لمدة 24 ساعة استعدادًا للقاء الديربي أمام الأهلي غدًا الأحد على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق قد واصل تحضيراته للقاء الديربي بتدريبات مسائية على ملعب النادي. وعمد مدرب، الفريق البرازيلي فابيو كاريلي، إلى تنويع الحصة التدريبية مركزًا على النواحي اللياقية.

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