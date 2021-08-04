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بدءاً من جمعية "مآذن" .. "تنامي" تطلق مكاتب الحوكمة في الجمعيات الخيرية

"العواد" لـ"سبق": تشمل تأسيس المكتب وتأهيل الموظف وتقديم استشارات لمدة عام

أطلقت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي” خدمة مكاتب الحوكمة في الجمعيات الأهلية، حيث وقعت اتفاقية مع جمعية العناية بالمساجد وخدماتها “مآذن”، وذلك ضمن مشروع مكاتب إدارة المشاريع أحد البرامج المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام 2021م.

وأوضح الأمين العام لجمعية "تنامي" خالد بن عبدالعزيز العواد لـ”سبق” أن هذه الخدمة تشمل تأسيس مكتب الحوكمة في جمعية “مآذن” وتقديم استشارات متخصصة لمدة عام كامل، بالإضافة إلى تأهيل موظف ترشحه الجمعية لإدارة المكتب مستقبلاً.

وأبان أن هنالك عدداً من مكاتب الحوكمة المماثلة التي سيتم تدشينها في عدد من الجمعيات الأهلية، وبإشراف من جمعية “تنامي” وبنفس الآلية السابقة وهي التأسيس والتأهيل وتقديم الدعم الاستشاري لمدة عام كامل، وذلك تفعيلاً لدور "تنامي" في تمتين القطاع غير الربحي ونقل وتوطين المعرفة لصالح الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية.

وأشار “العواد” أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وافقت على ثمانية برامج جديدة لجمعية تنامي هي: مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج”، حاضنة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج plus”، معمل الابتكار التنموي، مركز الإعلام التنموي، منصات “تنامي تك”، تأسيس مكاتب الحوكمة بالجمعيات الأهلية، مشروع التطوير التنموي لمنطقة الرياض، وخدمات ١٠٠ يوم للجمعيات التعاونية.

يذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي”، هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة.

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بدءاً من جمعية "مآذن" .. "تنامي" تطلق مكاتب الحوكمة في الجمعيات الخيرية
سبق

أطلقت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي” خدمة مكاتب الحوكمة في الجمعيات الأهلية، حيث وقعت اتفاقية مع جمعية العناية بالمساجد وخدماتها “مآذن”، وذلك ضمن مشروع مكاتب إدارة المشاريع أحد البرامج المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام 2021م.

وأوضح الأمين العام لجمعية "تنامي" خالد بن عبدالعزيز العواد لـ”سبق” أن هذه الخدمة تشمل تأسيس مكتب الحوكمة في جمعية “مآذن” وتقديم استشارات متخصصة لمدة عام كامل، بالإضافة إلى تأهيل موظف ترشحه الجمعية لإدارة المكتب مستقبلاً.

وأبان أن هنالك عدداً من مكاتب الحوكمة المماثلة التي سيتم تدشينها في عدد من الجمعيات الأهلية، وبإشراف من جمعية “تنامي” وبنفس الآلية السابقة وهي التأسيس والتأهيل وتقديم الدعم الاستشاري لمدة عام كامل، وذلك تفعيلاً لدور "تنامي" في تمتين القطاع غير الربحي ونقل وتوطين المعرفة لصالح الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية.

وأشار “العواد” أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وافقت على ثمانية برامج جديدة لجمعية تنامي هي: مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج”، حاضنة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج plus”، معمل الابتكار التنموي، مركز الإعلام التنموي، منصات “تنامي تك”، تأسيس مكاتب الحوكمة بالجمعيات الأهلية، مشروع التطوير التنموي لمنطقة الرياض، وخدمات ١٠٠ يوم للجمعيات التعاونية.

يذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي”، هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
09:36 PM

بدءاً من جمعية "مآذن" .. "تنامي" تطلق مكاتب الحوكمة في الجمعيات الخيرية

"العواد" لـ"سبق": تشمل تأسيس المكتب وتأهيل الموظف وتقديم استشارات لمدة عام

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زيد الخمشي - الرياض
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أطلقت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي” خدمة مكاتب الحوكمة في الجمعيات الأهلية، حيث وقعت اتفاقية مع جمعية العناية بالمساجد وخدماتها “مآذن”، وذلك ضمن مشروع مكاتب إدارة المشاريع أحد البرامج المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام 2021م.

وأوضح الأمين العام لجمعية "تنامي" خالد بن عبدالعزيز العواد لـ”سبق” أن هذه الخدمة تشمل تأسيس مكتب الحوكمة في جمعية “مآذن” وتقديم استشارات متخصصة لمدة عام كامل، بالإضافة إلى تأهيل موظف ترشحه الجمعية لإدارة المكتب مستقبلاً.

وأبان أن هنالك عدداً من مكاتب الحوكمة المماثلة التي سيتم تدشينها في عدد من الجمعيات الأهلية، وبإشراف من جمعية “تنامي” وبنفس الآلية السابقة وهي التأسيس والتأهيل وتقديم الدعم الاستشاري لمدة عام كامل، وذلك تفعيلاً لدور "تنامي" في تمتين القطاع غير الربحي ونقل وتوطين المعرفة لصالح الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية.

وأشار “العواد” أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وافقت على ثمانية برامج جديدة لجمعية تنامي هي: مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج”، حاضنة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج plus”، معمل الابتكار التنموي، مركز الإعلام التنموي، منصات “تنامي تك”، تأسيس مكاتب الحوكمة بالجمعيات الأهلية، مشروع التطوير التنموي لمنطقة الرياض، وخدمات ١٠٠ يوم للجمعيات التعاونية.

يذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي”، هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة.

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