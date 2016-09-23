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هي لنا دار.. المطلق: اليوم الوطني يوم ماضٍ عريق وحاضر تليد نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا

قال: إننا كل يوم نزداد فخرًا بهذا الوطن ونحن نراه يتقدم ويتطور ويزدهر يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام

قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق: إن اليوم الوطني السعودي يوم ماضٍ عريق وحاضر تليد، نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا.

ونحن نعيش الذكرى الحادية والتسعين لتأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه؛ فإننا كل يوم نزداد فخرًا بهذا الوطن، ونحن نراه يتقدم ويتطور ويزدهر يومًا بعد يوم، عامًا بعد عام.

وأضاف: ما هذه الذكرى إلا تعزيز لوحدتنا وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء.

وتابع: لا شك أن كل مواطن يفخر بما حققته المملكة من نهضة وتقدم وازدهار على يد مكمل المسيرة والعطاء قائد هذا التميز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ثم بإصرار ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ فإن على كل مواطن أن يعتز بما حققته المملكة من تقدم جعلها تقف شامخة في مصافّ الدول المتقدمة، وبما تحظى به من مكانة مرموقة بين الأمم العربية والإسلامية.

حفظك الله يا وطني، وأدام عليك أمنك وأمانك.

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هي لنا دار.. المطلق: اليوم الوطني يوم ماضٍ عريق وحاضر تليد نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا
سبق

قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق: إن اليوم الوطني السعودي يوم ماضٍ عريق وحاضر تليد، نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا.

ونحن نعيش الذكرى الحادية والتسعين لتأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه؛ فإننا كل يوم نزداد فخرًا بهذا الوطن، ونحن نراه يتقدم ويتطور ويزدهر يومًا بعد يوم، عامًا بعد عام.

وأضاف: ما هذه الذكرى إلا تعزيز لوحدتنا وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء.

وتابع: لا شك أن كل مواطن يفخر بما حققته المملكة من نهضة وتقدم وازدهار على يد مكمل المسيرة والعطاء قائد هذا التميز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ثم بإصرار ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ فإن على كل مواطن أن يعتز بما حققته المملكة من تقدم جعلها تقف شامخة في مصافّ الدول المتقدمة، وبما تحظى به من مكانة مرموقة بين الأمم العربية والإسلامية.

حفظك الله يا وطني، وأدام عليك أمنك وأمانك.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
01:23 PM

هي لنا دار.. المطلق: اليوم الوطني يوم ماضٍ عريق وحاضر تليد نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا

قال: إننا كل يوم نزداد فخرًا بهذا الوطن ونحن نراه يتقدم ويتطور ويزدهر يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق: إن اليوم الوطني السعودي يوم ماضٍ عريق وحاضر تليد، نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا.

ونحن نعيش الذكرى الحادية والتسعين لتأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه؛ فإننا كل يوم نزداد فخرًا بهذا الوطن، ونحن نراه يتقدم ويتطور ويزدهر يومًا بعد يوم، عامًا بعد عام.

وأضاف: ما هذه الذكرى إلا تعزيز لوحدتنا وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء.

وتابع: لا شك أن كل مواطن يفخر بما حققته المملكة من نهضة وتقدم وازدهار على يد مكمل المسيرة والعطاء قائد هذا التميز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ثم بإصرار ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ فإن على كل مواطن أن يعتز بما حققته المملكة من تقدم جعلها تقف شامخة في مصافّ الدول المتقدمة، وبما تحظى به من مكانة مرموقة بين الأمم العربية والإسلامية.

حفظك الله يا وطني، وأدام عليك أمنك وأمانك.

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