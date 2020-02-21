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"بوتين يريد دولة كبرى".. بريطانيا : روسيا ستضم دولاً أخرى إذا سُمِح لها بغزو أوكرانيا

"تروس" دعت الحلفاء إلى التصدي لطموحاته

حذّرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم (الأحد) من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضم المزيد من الدول المجاورة إذا سُمح له بغزو أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت "تروس" أن "بوتين إذا هاجم أوكرانيا فسيكون ذلك مجرد مقدمة لاستخدام القوة لضم المزيد من دول الاتحاد السوفيتي السابق".

وقالت: "نحن بحاجة إلى وقف بوتين، لأن الأمر لن يتوقف عند أوكرانيا، فطموحه لن ينتهي عند توليه السيطرة عليها".

وأضافت الوزيرة البريطانية: "إن بوتين قال كل هذا علنًا، فهو يريد بناء روسيا الكبرى، ويريد العودة إلى الوضع الذي كانت تسيطر فيه بلاده على مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية، ولذلك فإنه من المهم للغاية أن نتصدى نحن وحلفاؤنا له، فقد يكون غزو أوكرانيا الأسبوع المقبل، ولكن بعد ذلك أي دولة ستكون التالية".

بريطانيا روسيا أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بوتين يريد دولة كبرى".. بريطانيا : روسيا ستضم دولاً أخرى إذا سُمِح لها بغزو أوكرانيا
سبق

حذّرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم (الأحد) من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضم المزيد من الدول المجاورة إذا سُمح له بغزو أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت "تروس" أن "بوتين إذا هاجم أوكرانيا فسيكون ذلك مجرد مقدمة لاستخدام القوة لضم المزيد من دول الاتحاد السوفيتي السابق".

وقالت: "نحن بحاجة إلى وقف بوتين، لأن الأمر لن يتوقف عند أوكرانيا، فطموحه لن ينتهي عند توليه السيطرة عليها".

وأضافت الوزيرة البريطانية: "إن بوتين قال كل هذا علنًا، فهو يريد بناء روسيا الكبرى، ويريد العودة إلى الوضع الذي كانت تسيطر فيه بلاده على مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية، ولذلك فإنه من المهم للغاية أن نتصدى نحن وحلفاؤنا له، فقد يكون غزو أوكرانيا الأسبوع المقبل، ولكن بعد ذلك أي دولة ستكون التالية".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:09 PM

"بوتين يريد دولة كبرى".. بريطانيا : روسيا ستضم دولاً أخرى إذا سُمِح لها بغزو أوكرانيا

"تروس" دعت الحلفاء إلى التصدي لطموحاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم (الأحد) من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضم المزيد من الدول المجاورة إذا سُمح له بغزو أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت "تروس" أن "بوتين إذا هاجم أوكرانيا فسيكون ذلك مجرد مقدمة لاستخدام القوة لضم المزيد من دول الاتحاد السوفيتي السابق".

وقالت: "نحن بحاجة إلى وقف بوتين، لأن الأمر لن يتوقف عند أوكرانيا، فطموحه لن ينتهي عند توليه السيطرة عليها".

وأضافت الوزيرة البريطانية: "إن بوتين قال كل هذا علنًا، فهو يريد بناء روسيا الكبرى، ويريد العودة إلى الوضع الذي كانت تسيطر فيه بلاده على مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية، ولذلك فإنه من المهم للغاية أن نتصدى نحن وحلفاؤنا له، فقد يكون غزو أوكرانيا الأسبوع المقبل، ولكن بعد ذلك أي دولة ستكون التالية".

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