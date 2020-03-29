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"آل عوض" إلى رتبة عميد بحرس الحدود بعسير‎

قلد قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء عبيد بن معوض العتيبي بمكتبه اليوم، العميد سامي بن سعيد طامي آل عوض رتبته الجديدة، بعد أن صدر الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بحضور مساعد قائد حرس الحدود بعسير اللواء قاسم بن سليمان منقري.

وعبّر العميد "آل عوض" عن شكره لله عز وجل ثم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى وزير الداخلية والمدير العام لحرس الحدود على تلك الثقة؛ سائلًا الله تعالى أن تكون له عونًا في خدمة هذا البلد المعطاء؛ في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

"سبق" تهنئ العميد "آل عوض" متمنية له التوفيق.

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"آل عوض" إلى رتبة عميد بحرس الحدود بعسير‎
سبق

قلد قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء عبيد بن معوض العتيبي بمكتبه اليوم، العميد سامي بن سعيد طامي آل عوض رتبته الجديدة، بعد أن صدر الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بحضور مساعد قائد حرس الحدود بعسير اللواء قاسم بن سليمان منقري.

وعبّر العميد "آل عوض" عن شكره لله عز وجل ثم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى وزير الداخلية والمدير العام لحرس الحدود على تلك الثقة؛ سائلًا الله تعالى أن تكون له عونًا في خدمة هذا البلد المعطاء؛ في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

"سبق" تهنئ العميد "آل عوض" متمنية له التوفيق.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
01:45 PM

"آل عوض" إلى رتبة عميد بحرس الحدود بعسير‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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2,080

قلد قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء عبيد بن معوض العتيبي بمكتبه اليوم، العميد سامي بن سعيد طامي آل عوض رتبته الجديدة، بعد أن صدر الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بحضور مساعد قائد حرس الحدود بعسير اللواء قاسم بن سليمان منقري.

وعبّر العميد "آل عوض" عن شكره لله عز وجل ثم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى وزير الداخلية والمدير العام لحرس الحدود على تلك الثقة؛ سائلًا الله تعالى أن تكون له عونًا في خدمة هذا البلد المعطاء؛ في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

"سبق" تهنئ العميد "آل عوض" متمنية له التوفيق.

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