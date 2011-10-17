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النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و"بيروزي"

"حمدالله " تنفَّس.. تأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2021، وذلك على حساب شقيقه الوحدة الإماراتي 5/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم النصر بهدف السبق، أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة السابعة.

في المقابل باتت ردة الفعل للوحدة سلبية من قِبل اللاعبَين (جواوو بيدرو وعمر خريبين) عند الدقيقتين الـ16، والـ20.

وفي الشوط الثاني انتفضت الكتيبة الصفراء مبكرًا؛ فأضاف الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثاني عند الدقيقة الـ52 إثر تسديدة أرضية زاحفة، أتبعها عبدالفتاح عسيري بهدف التعزيز الثالث عند الدقيقة الـ56 بعد عرضية مثالية وصلته من "حمدالله".

وعاد "ماشاريبوف" لزيارة الشباك بهدف رابع لفريقه النصر عند الدقيقة الـ64، ثم أضاف البديل الناجح سامي النجعي الهدف الخامس برأسية جميلة عند الدقيقة الـ74.

وأحرز قائد الوحدة "المخضرم" إسماعيل مطر الهدف الشرفي "الوحيد" لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.

وينتظر النصر الفائز من مواجهة الهلال السعودي ونظيره "بيروزي" الإيراني.

النصر دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و"بيروزي"
سبق

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2021، وذلك على حساب شقيقه الوحدة الإماراتي 5/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم النصر بهدف السبق، أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة السابعة.

في المقابل باتت ردة الفعل للوحدة سلبية من قِبل اللاعبَين (جواوو بيدرو وعمر خريبين) عند الدقيقتين الـ16، والـ20.

وفي الشوط الثاني انتفضت الكتيبة الصفراء مبكرًا؛ فأضاف الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثاني عند الدقيقة الـ52 إثر تسديدة أرضية زاحفة، أتبعها عبدالفتاح عسيري بهدف التعزيز الثالث عند الدقيقة الـ56 بعد عرضية مثالية وصلته من "حمدالله".

وعاد "ماشاريبوف" لزيارة الشباك بهدف رابع لفريقه النصر عند الدقيقة الـ64، ثم أضاف البديل الناجح سامي النجعي الهدف الخامس برأسية جميلة عند الدقيقة الـ74.

وأحرز قائد الوحدة "المخضرم" إسماعيل مطر الهدف الشرفي "الوحيد" لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.

وينتظر النصر الفائز من مواجهة الهلال السعودي ونظيره "بيروزي" الإيراني.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
08:19 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
12:02 AM

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و"بيروزي"

"حمدالله " تنفَّس.. تأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021

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أحمد سرور - الرياض
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2021، وذلك على حساب شقيقه الوحدة الإماراتي 5/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم النصر بهدف السبق، أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة السابعة.

في المقابل باتت ردة الفعل للوحدة سلبية من قِبل اللاعبَين (جواوو بيدرو وعمر خريبين) عند الدقيقتين الـ16، والـ20.

وفي الشوط الثاني انتفضت الكتيبة الصفراء مبكرًا؛ فأضاف الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثاني عند الدقيقة الـ52 إثر تسديدة أرضية زاحفة، أتبعها عبدالفتاح عسيري بهدف التعزيز الثالث عند الدقيقة الـ56 بعد عرضية مثالية وصلته من "حمدالله".

وعاد "ماشاريبوف" لزيارة الشباك بهدف رابع لفريقه النصر عند الدقيقة الـ64، ثم أضاف البديل الناجح سامي النجعي الهدف الخامس برأسية جميلة عند الدقيقة الـ74.

وأحرز قائد الوحدة "المخضرم" إسماعيل مطر الهدف الشرفي "الوحيد" لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.

وينتظر النصر الفائز من مواجهة الهلال السعودي ونظيره "بيروزي" الإيراني.

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