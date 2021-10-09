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كورونا عربياً.. تونس 234 والمغرب 515 ولبنان 680 إصابة جديدة

سجلّت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 709.456 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24996 حالة وفاة.
وسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 938801.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14443، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 917169.
كما سجّلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 629561 إصابة .
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 602715 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8382 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا عربياً.. تونس 234 والمغرب 515 ولبنان 680 إصابة جديدة
سبق

سجلّت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 709.456 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24996 حالة وفاة.
وسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 938801.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14443، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 917169.
كما سجّلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 629561 إصابة .
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 602715 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8382 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
08:05 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
02:16 AM

كورونا عربياً.. تونس 234 والمغرب 515 ولبنان 680 إصابة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلّت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 709.456 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24996 حالة وفاة.
وسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 938801.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14443، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 917169.
كما سجّلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 629561 إصابة .
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 602715 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8382 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

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