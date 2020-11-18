أمير تبوك يرفع التهنئة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة للعام المالي 1441 / 1442هـ

ترأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، اليوم، بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة، الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وفي بداية الجلسة، رفع أمير المنطقة باسم المجلس وباسم أهالي المنطقة أسمى معالي الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين أطال الله بعمره ومتعه بالصحة والعافية.

كما نوه المجلس بالمضامين السامية التي جاءت في الخطاب السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

كما نوه المجلس بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي ولي العهد والذي اتسم بالوضوح والشمولية والتشديد على نبذ التطرف ومكافحة الفساد. وأهمية مشاركة المرأة في عملية البناء والتنمية في بلادنا .كما أشار المجلس إلى المكانة الرفيعة للمملكة حيث أصبحت تتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي توج ذلك برئاسة المملكة لمجموعة العشرين ٢٠٢٠م.

بعد ذلك ناقش المجلس سير العمل في المشروعات القائمة بالمنطقة، حيث اطلع على تقرير مفصل عن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها وحالتها ونسب الإنجاز فيها، وشدد سموه على مديري الإدارات الحكومية بمتابعة تنفيذ المشروعات وسرعة إنجازها بالوقت المحدد.

واطلع المجلس على سير انطلاق فعالية "القافلة الزراعية الإرشادية" التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية، حيث تأتي لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تقديم الإرشاد للمزارعين واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة.

كما اطلع المجلس على خطة المشروعات الثقافية والتعليمية والرياضية (تبوك الوعد) التي قدمتها اللجنة الثقافية التعليمية الرياضية بالمجلس والتي تمثّل حزمًا من المشروعات المستدامة التي تتوافق مع مستقبل المنطقة الواعد لتحقيق رؤية 2030 بما يتناسب مع طبيعة المجتمع وجغرافية المنطقة ضمن إطار يحدّد أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة وإمكاناتها لخدمة المجتمع المحلي بالمنطقة.





وفي نهاية الجلسة تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووجّه حيالها التوجيه المناسب.

