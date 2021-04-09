النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 904 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 540 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أنت ممنوع من صعود الطائرة".. قصة لمعاق تطرح سؤالاً وتنتظر رداً!

مركزها إحدى الشركات والعلة نظام فرضته الهيئة وأحدهم أنقذ الموقف

رفضت إحدى شركات الطيران صعود أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، إلا بوجود مرافق؛ بحجة أن ذلك نظام مفروض عليهم من هيئة الطيران المدني.

"محمد ناصر مهاوش" أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة تعرض لهذا الموقف مؤخراً، بعد قيام إحدى شركات الطيران بمنع صعوده الطائرة رغم امتلاكه بطاقة صعود الطائرة، مؤكداً أن هذا الأمر لأول مرة يحدث معه، بالرغم من كثرة سفرياته حتى خارج المملكة بمفرده.

وقال "مهاوش": بعد أن أخذت بطاقة صعود الطائرة، وتوجهت إلى البوابة الأخيرة رفض موظف الشركة تجاوز البوابة، وسألني: هل لديك مرافق؟ فأجبته: لا، فقال: أنت ممنوع من صعود الطائرة!

وأكمل "محمد": "بعد نقاش مع الموظف أكد أن هذه التعليمات من هيئة الطيران المدني، وتمنع أي شخص من ذوي الإعاقة من صعود الطائرة إلا بوجود مرافق معه".

وفي موقف إنقاذ أثناء الحديث بين الموظف و"محمد"، تبرع أحد المسافرين بأن يكون مرافقاً لـ"محمد" لصعود الطائرة، وإكمال رحلته الضرورية والتي تتعلق بدوام رسمي.

"محمد" أكد أنه يسافر دوماً حتى خارج المملكة بمفرده ودون أي تعطيل أو عقبات، متسائلاً: هل السفر خارج المملكة يختلف عن السفر داخلها؟ وهل من المعقول أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم مرافقون ولا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم؟ إضافة إلى أنه لا يوجد أي معلومة تفيد ذلك من قبل سواء عند الحجز أو إصدار بطاقة صعود الطائرة، علماً بأن هناك الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة مضطرون للسفر إما لعلاج أو لدوام، فهل يُعقل تعطيلهم ومنعهم من السفر؟

"سبق" تواصلت مع هيئة الطيران المدني وتحديداً مع متحدثها إبراهيم الروساء في 22 مارس الماضي، ووعد بالرد بعد إرسال الاستفسار، والتأكد من وصوله، إلا أننا لم نتلقّ رداً على الاستفسار لحين إعداد هذا الخبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أنت ممنوع من صعود الطائرة".. قصة لمعاق تطرح سؤالاً وتنتظر رداً!
سبق

رفضت إحدى شركات الطيران صعود أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، إلا بوجود مرافق؛ بحجة أن ذلك نظام مفروض عليهم من هيئة الطيران المدني.

"محمد ناصر مهاوش" أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة تعرض لهذا الموقف مؤخراً، بعد قيام إحدى شركات الطيران بمنع صعوده الطائرة رغم امتلاكه بطاقة صعود الطائرة، مؤكداً أن هذا الأمر لأول مرة يحدث معه، بالرغم من كثرة سفرياته حتى خارج المملكة بمفرده.

وقال "مهاوش": بعد أن أخذت بطاقة صعود الطائرة، وتوجهت إلى البوابة الأخيرة رفض موظف الشركة تجاوز البوابة، وسألني: هل لديك مرافق؟ فأجبته: لا، فقال: أنت ممنوع من صعود الطائرة!

وأكمل "محمد": "بعد نقاش مع الموظف أكد أن هذه التعليمات من هيئة الطيران المدني، وتمنع أي شخص من ذوي الإعاقة من صعود الطائرة إلا بوجود مرافق معه".

وفي موقف إنقاذ أثناء الحديث بين الموظف و"محمد"، تبرع أحد المسافرين بأن يكون مرافقاً لـ"محمد" لصعود الطائرة، وإكمال رحلته الضرورية والتي تتعلق بدوام رسمي.

"محمد" أكد أنه يسافر دوماً حتى خارج المملكة بمفرده ودون أي تعطيل أو عقبات، متسائلاً: هل السفر خارج المملكة يختلف عن السفر داخلها؟ وهل من المعقول أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم مرافقون ولا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم؟ إضافة إلى أنه لا يوجد أي معلومة تفيد ذلك من قبل سواء عند الحجز أو إصدار بطاقة صعود الطائرة، علماً بأن هناك الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة مضطرون للسفر إما لعلاج أو لدوام، فهل يُعقل تعطيلهم ومنعهم من السفر؟

"سبق" تواصلت مع هيئة الطيران المدني وتحديداً مع متحدثها إبراهيم الروساء في 22 مارس الماضي، ووعد بالرد بعد إرسال الاستفسار، والتأكد من وصوله، إلا أننا لم نتلقّ رداً على الاستفسار لحين إعداد هذا الخبر.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
03:53 PM

"أنت ممنوع من صعود الطائرة".. قصة لمعاق تطرح سؤالاً وتنتظر رداً!

مركزها إحدى الشركات والعلة نظام فرضته الهيئة وأحدهم أنقذ الموقف

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
2,417

رفضت إحدى شركات الطيران صعود أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، إلا بوجود مرافق؛ بحجة أن ذلك نظام مفروض عليهم من هيئة الطيران المدني.

"محمد ناصر مهاوش" أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة تعرض لهذا الموقف مؤخراً، بعد قيام إحدى شركات الطيران بمنع صعوده الطائرة رغم امتلاكه بطاقة صعود الطائرة، مؤكداً أن هذا الأمر لأول مرة يحدث معه، بالرغم من كثرة سفرياته حتى خارج المملكة بمفرده.

وقال "مهاوش": بعد أن أخذت بطاقة صعود الطائرة، وتوجهت إلى البوابة الأخيرة رفض موظف الشركة تجاوز البوابة، وسألني: هل لديك مرافق؟ فأجبته: لا، فقال: أنت ممنوع من صعود الطائرة!

وأكمل "محمد": "بعد نقاش مع الموظف أكد أن هذه التعليمات من هيئة الطيران المدني، وتمنع أي شخص من ذوي الإعاقة من صعود الطائرة إلا بوجود مرافق معه".

وفي موقف إنقاذ أثناء الحديث بين الموظف و"محمد"، تبرع أحد المسافرين بأن يكون مرافقاً لـ"محمد" لصعود الطائرة، وإكمال رحلته الضرورية والتي تتعلق بدوام رسمي.

"محمد" أكد أنه يسافر دوماً حتى خارج المملكة بمفرده ودون أي تعطيل أو عقبات، متسائلاً: هل السفر خارج المملكة يختلف عن السفر داخلها؟ وهل من المعقول أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم مرافقون ولا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم؟ إضافة إلى أنه لا يوجد أي معلومة تفيد ذلك من قبل سواء عند الحجز أو إصدار بطاقة صعود الطائرة، علماً بأن هناك الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة مضطرون للسفر إما لعلاج أو لدوام، فهل يُعقل تعطيلهم ومنعهم من السفر؟

"سبق" تواصلت مع هيئة الطيران المدني وتحديداً مع متحدثها إبراهيم الروساء في 22 مارس الماضي، ووعد بالرد بعد إرسال الاستفسار، والتأكد من وصوله، إلا أننا لم نتلقّ رداً على الاستفسار لحين إعداد هذا الخبر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,985
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,955
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,144
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,256

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة