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بالحقن.. الموافقة على أول دواء في العالم للوقاية من فيروس "الإيدز"

الفيروس قتل العام الماضي 680 ألف شخص بالعالم وأصاب 1.5 مليون آخرين

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على علاج جديد للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وقالت تقارير أمريكية إن العلاج عبارة عن حقنة "ابريتيود" ويعد أول دواء عن طريق الحقن في العالم لتقليل مخاطر الإصابة من فيروس نقص المناعة البشرية.

وستتوافر الحقن للاستخدام من قِبل فئات محددة، تشمل البالغين المعرّضين للخطر والمراهقين، الذين لا يقل وزنهم عن 35 كيلوغراماً، وفقاً لبيان إدارة الغذاء والدواء.

ويتم إعطاء حقنة "ابريتيود" على جرعتين خلال شهر واحد، أي بفارق نحو أسبوعين بينهما، وبعد ذلك تعطى الحقنة باستمرار كل شهرين.

وقالت ديبرا بيرنكرانت، مديرة قسم الأدوية المضادة للفيروسات في مركز إدارة الغذاء والدواء، إن الحقنة الجديدة تعد "مهمة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية دون الحاجة إلى تناول الحبوب يومياً، حيث كان الالتزام بالأدوية اليومية يمثل تحدياً كبيراً".

وأشارت التقارير إلى وجود بعض الآثار الجانبية للحقن، وتشمل الصداع، والحمّى، والتعب، وآلاماً في الظهر وألماً عضلياً، والطفح الجلدي.

يذكر أن فيروس نقص المناعة البشرية قتل في العام الماضي 680 ألف شخص حول العالم، وأصاب 1.5 مليون آخرين.

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بالحقن.. الموافقة على أول دواء في العالم للوقاية من فيروس "الإيدز"
سبق

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على علاج جديد للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وقالت تقارير أمريكية إن العلاج عبارة عن حقنة "ابريتيود" ويعد أول دواء عن طريق الحقن في العالم لتقليل مخاطر الإصابة من فيروس نقص المناعة البشرية.

وستتوافر الحقن للاستخدام من قِبل فئات محددة، تشمل البالغين المعرّضين للخطر والمراهقين، الذين لا يقل وزنهم عن 35 كيلوغراماً، وفقاً لبيان إدارة الغذاء والدواء.

ويتم إعطاء حقنة "ابريتيود" على جرعتين خلال شهر واحد، أي بفارق نحو أسبوعين بينهما، وبعد ذلك تعطى الحقنة باستمرار كل شهرين.

وقالت ديبرا بيرنكرانت، مديرة قسم الأدوية المضادة للفيروسات في مركز إدارة الغذاء والدواء، إن الحقنة الجديدة تعد "مهمة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية دون الحاجة إلى تناول الحبوب يومياً، حيث كان الالتزام بالأدوية اليومية يمثل تحدياً كبيراً".

وأشارت التقارير إلى وجود بعض الآثار الجانبية للحقن، وتشمل الصداع، والحمّى، والتعب، وآلاماً في الظهر وألماً عضلياً، والطفح الجلدي.

يذكر أن فيروس نقص المناعة البشرية قتل في العام الماضي 680 ألف شخص حول العالم، وأصاب 1.5 مليون آخرين.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:40 AM

بالحقن.. الموافقة على أول دواء في العالم للوقاية من فيروس "الإيدز"

الفيروس قتل العام الماضي 680 ألف شخص بالعالم وأصاب 1.5 مليون آخرين

A A A
خالد علي - الرياض
1
11,221

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على علاج جديد للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وقالت تقارير أمريكية إن العلاج عبارة عن حقنة "ابريتيود" ويعد أول دواء عن طريق الحقن في العالم لتقليل مخاطر الإصابة من فيروس نقص المناعة البشرية.

وستتوافر الحقن للاستخدام من قِبل فئات محددة، تشمل البالغين المعرّضين للخطر والمراهقين، الذين لا يقل وزنهم عن 35 كيلوغراماً، وفقاً لبيان إدارة الغذاء والدواء.

ويتم إعطاء حقنة "ابريتيود" على جرعتين خلال شهر واحد، أي بفارق نحو أسبوعين بينهما، وبعد ذلك تعطى الحقنة باستمرار كل شهرين.

وقالت ديبرا بيرنكرانت، مديرة قسم الأدوية المضادة للفيروسات في مركز إدارة الغذاء والدواء، إن الحقنة الجديدة تعد "مهمة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية دون الحاجة إلى تناول الحبوب يومياً، حيث كان الالتزام بالأدوية اليومية يمثل تحدياً كبيراً".

وأشارت التقارير إلى وجود بعض الآثار الجانبية للحقن، وتشمل الصداع، والحمّى، والتعب، وآلاماً في الظهر وألماً عضلياً، والطفح الجلدي.

يذكر أن فيروس نقص المناعة البشرية قتل في العام الماضي 680 ألف شخص حول العالم، وأصاب 1.5 مليون آخرين.

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