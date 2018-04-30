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توفير عربات سقيا زمزم داخل صحن المطاف والمصليات بالمسجد الحرام

تطبيقًا للاحترازات التي تُطَبّقها "الرئاسة" لضمان سلامة المعتمرين والمصلين

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من العربات المغلقة لتوزيع ماء زمزم المبارك على زوار وقاصدي المسجد الحرام، ويقدر عدد اللترات للعربة الواحدة بـ(80) لترًا، ويصل عددها إلى حوالى (50) عربة، وتحتوي على مضختين تعملان بالبطاريات، والعمل جارٍ لزيادة العدد لتغطية المصليات كافة وصحن المطاف، وتمتاز هذه العربات بسهولة تنقلها داخل وخارج المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الطائفين عند الكعبة المشرفة، وللمصلين داخل المسجد الحرام؛ وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لضمان سلامة المعتمرين والمصلين؛ مشيرًا إلى أن العربات مُصنّعة من الاستانليس ستيل المقاوم للصدأ، بسعة إجمالية (80) لترًا للماء المبرد وغير المبرد، وتعقم بشكل مستمر كإجراء احترازي لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

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توفير عربات سقيا زمزم داخل صحن المطاف والمصليات بالمسجد الحرام
سبق

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من العربات المغلقة لتوزيع ماء زمزم المبارك على زوار وقاصدي المسجد الحرام، ويقدر عدد اللترات للعربة الواحدة بـ(80) لترًا، ويصل عددها إلى حوالى (50) عربة، وتحتوي على مضختين تعملان بالبطاريات، والعمل جارٍ لزيادة العدد لتغطية المصليات كافة وصحن المطاف، وتمتاز هذه العربات بسهولة تنقلها داخل وخارج المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الطائفين عند الكعبة المشرفة، وللمصلين داخل المسجد الحرام؛ وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لضمان سلامة المعتمرين والمصلين؛ مشيرًا إلى أن العربات مُصنّعة من الاستانليس ستيل المقاوم للصدأ، بسعة إجمالية (80) لترًا للماء المبرد وغير المبرد، وتعقم بشكل مستمر كإجراء احترازي لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:04 AM

توفير عربات سقيا زمزم داخل صحن المطاف والمصليات بالمسجد الحرام

تطبيقًا للاحترازات التي تُطَبّقها "الرئاسة" لضمان سلامة المعتمرين والمصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من العربات المغلقة لتوزيع ماء زمزم المبارك على زوار وقاصدي المسجد الحرام، ويقدر عدد اللترات للعربة الواحدة بـ(80) لترًا، ويصل عددها إلى حوالى (50) عربة، وتحتوي على مضختين تعملان بالبطاريات، والعمل جارٍ لزيادة العدد لتغطية المصليات كافة وصحن المطاف، وتمتاز هذه العربات بسهولة تنقلها داخل وخارج المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الطائفين عند الكعبة المشرفة، وللمصلين داخل المسجد الحرام؛ وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لضمان سلامة المعتمرين والمصلين؛ مشيرًا إلى أن العربات مُصنّعة من الاستانليس ستيل المقاوم للصدأ، بسعة إجمالية (80) لترًا للماء المبرد وغير المبرد، وتعقم بشكل مستمر كإجراء احترازي لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

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