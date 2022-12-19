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تعرَّف على أسعار مباريات "السوبر الإسباني" في جدة

تقرَّر أن تبدأ أسعار تذاكر مباراتَيْ نصف نهائي السوبر الاسباني الذي سيقام في السعودية من 75 ريالاً، فيما تبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائية من 150 ريالاً.

وتم خلال المؤتمر إعلان تفاصيل وأسعار التذاكر للمباريات الثلاث التي سيتمكن الجماهير من شرائها عبر منصة شارك www.sharek.sa .

وتبدأ أسعار تذاكر مباراتَي نصف النهائي بين فالنسيا وريال مدريد يوم 8 يناير، وبين برشلونة وأتلتيكو مدريد في 9 يناير، على ملعب مدينة الملك عبدالله (الجوهرة)، من 75 ريالاً.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائية التي ستجمع الفائزَيْن من المباراتَيْن يوم 12 يناير على الملعب ذاته من 150 ريالاً.

السوبر الاسباني ملعب مدينة الملك عبدالله جدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعرَّف على أسعار مباريات "السوبر الإسباني" في جدة
سبق

تقرَّر أن تبدأ أسعار تذاكر مباراتَيْ نصف نهائي السوبر الاسباني الذي سيقام في السعودية من 75 ريالاً، فيما تبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائية من 150 ريالاً.

وتم خلال المؤتمر إعلان تفاصيل وأسعار التذاكر للمباريات الثلاث التي سيتمكن الجماهير من شرائها عبر منصة شارك www.sharek.sa .

وتبدأ أسعار تذاكر مباراتَي نصف النهائي بين فالنسيا وريال مدريد يوم 8 يناير، وبين برشلونة وأتلتيكو مدريد في 9 يناير، على ملعب مدينة الملك عبدالله (الجوهرة)، من 75 ريالاً.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائية التي ستجمع الفائزَيْن من المباراتَيْن يوم 12 يناير على الملعب ذاته من 150 ريالاً.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
08:24 PM

تعرَّف على أسعار مباريات "السوبر الإسباني" في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,015

تقرَّر أن تبدأ أسعار تذاكر مباراتَيْ نصف نهائي السوبر الاسباني الذي سيقام في السعودية من 75 ريالاً، فيما تبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائية من 150 ريالاً.

وتم خلال المؤتمر إعلان تفاصيل وأسعار التذاكر للمباريات الثلاث التي سيتمكن الجماهير من شرائها عبر منصة شارك www.sharek.sa .

وتبدأ أسعار تذاكر مباراتَي نصف النهائي بين فالنسيا وريال مدريد يوم 8 يناير، وبين برشلونة وأتلتيكو مدريد في 9 يناير، على ملعب مدينة الملك عبدالله (الجوهرة)، من 75 ريالاً.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائية التي ستجمع الفائزَيْن من المباراتَيْن يوم 12 يناير على الملعب ذاته من 150 ريالاً.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,443
53.8 مليار

53.8 مليار

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