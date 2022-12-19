تعرَّف على أسعار مباريات "السوبر الإسباني" في جدة

تقرَّر أن تبدأ أسعار تذاكر مباراتَيْ نصف نهائي السوبر الاسباني الذي سيقام في السعودية من 75 ريالاً، فيما تبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائية من 150 ريالاً.

وتم خلال المؤتمر إعلان تفاصيل وأسعار التذاكر للمباريات الثلاث التي سيتمكن الجماهير من شرائها عبر منصة شارك www.sharek.sa .

وتبدأ أسعار تذاكر مباراتَي نصف النهائي بين فالنسيا وريال مدريد يوم 8 يناير، وبين برشلونة وأتلتيكو مدريد في 9 يناير، على ملعب مدينة الملك عبدالله (الجوهرة)، من 75 ريالاً.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائية التي ستجمع الفائزَيْن من المباراتَيْن يوم 12 يناير على الملعب ذاته من 150 ريالاً.