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اختتام برنامج الرعاية المتقدمة في دعم الحياة للحوامل بـ"صحة القنفذة"

استهدفت 38 متدربًا من الأطباء والتمريض العاملين بأقسام النساء والتوليد

اختُتم مساء أمس السبت برنامج الرعاية المتقدمة في دعم الحياة للحوامل ALSO، الذي نفَّذته إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بصحة القنفذة بمركز تطوير المهارات الفنية لديها، بحضور الدكتورة نادية الغيلان استشارية طب الأمومة والأجنة ومديرة برنامج الرعاية الأساسية والمتقدمة في سبل دعم الحياةALSO ، BLSO في المملكة العربية السعودية.

وبدأ البرنامج يوم الخميس الماضي، واستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور نخبة من الاستشاريين المختصين بالتدريب في هذا المجال. وقد استهدفت الدورة ٣٨ متدربًا من فئتَي الأطباء والتمريض العاملين في أقسام النساء والتوليد بهدف تطوير مهاراتهم الفنية؛ ما ينعكس على تحسين الخدمة المقدَّمة للمرضى.

وتُعدُّ إقامة مثل هذه الدورات هدفًا لحصول وإطلاع وتدريب الممارسين الصحيين على كل ما هو جديد في المجال الطبي.

الجدير بالذكر أن إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة القنفذة حصلت مؤخرًا على اعتماد الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة، وسعيهم للحصول على المزيد من الاعتمادات لتنفيذ البرامج التدريبية المتقدمة للكادر الصحي؛ ما يسهم في تطوير منظومة العمل الصحي في الأقسام الطبية المختلفة بصحة القنفذة.

صحة القنفذة

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اختتام برنامج الرعاية المتقدمة في دعم الحياة للحوامل بـ"صحة القنفذة"
سبق

اختُتم مساء أمس السبت برنامج الرعاية المتقدمة في دعم الحياة للحوامل ALSO، الذي نفَّذته إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بصحة القنفذة بمركز تطوير المهارات الفنية لديها، بحضور الدكتورة نادية الغيلان استشارية طب الأمومة والأجنة ومديرة برنامج الرعاية الأساسية والمتقدمة في سبل دعم الحياةALSO ، BLSO في المملكة العربية السعودية.

وبدأ البرنامج يوم الخميس الماضي، واستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور نخبة من الاستشاريين المختصين بالتدريب في هذا المجال. وقد استهدفت الدورة ٣٨ متدربًا من فئتَي الأطباء والتمريض العاملين في أقسام النساء والتوليد بهدف تطوير مهاراتهم الفنية؛ ما ينعكس على تحسين الخدمة المقدَّمة للمرضى.

وتُعدُّ إقامة مثل هذه الدورات هدفًا لحصول وإطلاع وتدريب الممارسين الصحيين على كل ما هو جديد في المجال الطبي.

الجدير بالذكر أن إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة القنفذة حصلت مؤخرًا على اعتماد الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة، وسعيهم للحصول على المزيد من الاعتمادات لتنفيذ البرامج التدريبية المتقدمة للكادر الصحي؛ ما يسهم في تطوير منظومة العمل الصحي في الأقسام الطبية المختلفة بصحة القنفذة.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
12:53 AM

اختتام برنامج الرعاية المتقدمة في دعم الحياة للحوامل بـ"صحة القنفذة"

استهدفت 38 متدربًا من الأطباء والتمريض العاملين بأقسام النساء والتوليد

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عبدالعزيز الشهري - القنفذة
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اختُتم مساء أمس السبت برنامج الرعاية المتقدمة في دعم الحياة للحوامل ALSO، الذي نفَّذته إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بصحة القنفذة بمركز تطوير المهارات الفنية لديها، بحضور الدكتورة نادية الغيلان استشارية طب الأمومة والأجنة ومديرة برنامج الرعاية الأساسية والمتقدمة في سبل دعم الحياةALSO ، BLSO في المملكة العربية السعودية.

وبدأ البرنامج يوم الخميس الماضي، واستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور نخبة من الاستشاريين المختصين بالتدريب في هذا المجال. وقد استهدفت الدورة ٣٨ متدربًا من فئتَي الأطباء والتمريض العاملين في أقسام النساء والتوليد بهدف تطوير مهاراتهم الفنية؛ ما ينعكس على تحسين الخدمة المقدَّمة للمرضى.

وتُعدُّ إقامة مثل هذه الدورات هدفًا لحصول وإطلاع وتدريب الممارسين الصحيين على كل ما هو جديد في المجال الطبي.

الجدير بالذكر أن إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة القنفذة حصلت مؤخرًا على اعتماد الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة، وسعيهم للحصول على المزيد من الاعتمادات لتنفيذ البرامج التدريبية المتقدمة للكادر الصحي؛ ما يسهم في تطوير منظومة العمل الصحي في الأقسام الطبية المختلفة بصحة القنفذة.

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