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"الندوة العالمية" تشكل فريقاً تطوعياً لمساعدة المتضررين من الفيضانات في ماليزيا

"باضاوي": يضم شباب الجامعات الماليزية ويقوم بتنظيف وإنقاذ البيوت الغارقة

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في ماليزيا بتشكيل فريق تطوعي من شباب الجامعات الماليزية، لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات التي أصابت مناطق عديدة في ماليزيا مؤخراً بسبب هطول الأمطار المتواصل الذي تسبب في عدد من الوفيات والخسائر في الأرواح وتعطيل المرافق الصحية وانقطاع المياه الصالحة للشرب عن أكثر من (٥٠٠) حي.

وقام الفريق التطوعي الشبابي بتقديم المساعدات العاجلة من تنظيف بيوت ومساكن المتضررين من الطين والأوحال في منطقة هولولانجات بشرق كوالالمبور حيث فاضت الأنهار بسبب الأمطار الغزيرة لمدة (٣) أيام.

وصرح مدير مكتب الندوة العالمية ماجد باضاوي: أن المكتب نسق مع بعض المنظمات لتنفيذ حملات تطوعية جديدة تواصل مهمتها في تنظيف المنازل المتضررة وإنقاذ البيوت الغارقة بالماء.

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"الندوة العالمية" تشكل فريقاً تطوعياً لمساعدة المتضررين من الفيضانات في ماليزيا
سبق

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في ماليزيا بتشكيل فريق تطوعي من شباب الجامعات الماليزية، لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات التي أصابت مناطق عديدة في ماليزيا مؤخراً بسبب هطول الأمطار المتواصل الذي تسبب في عدد من الوفيات والخسائر في الأرواح وتعطيل المرافق الصحية وانقطاع المياه الصالحة للشرب عن أكثر من (٥٠٠) حي.

وقام الفريق التطوعي الشبابي بتقديم المساعدات العاجلة من تنظيف بيوت ومساكن المتضررين من الطين والأوحال في منطقة هولولانجات بشرق كوالالمبور حيث فاضت الأنهار بسبب الأمطار الغزيرة لمدة (٣) أيام.

وصرح مدير مكتب الندوة العالمية ماجد باضاوي: أن المكتب نسق مع بعض المنظمات لتنفيذ حملات تطوعية جديدة تواصل مهمتها في تنظيف المنازل المتضررة وإنقاذ البيوت الغارقة بالماء.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:01 PM

"الندوة العالمية" تشكل فريقاً تطوعياً لمساعدة المتضررين من الفيضانات في ماليزيا

"باضاوي": يضم شباب الجامعات الماليزية ويقوم بتنظيف وإنقاذ البيوت الغارقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في ماليزيا بتشكيل فريق تطوعي من شباب الجامعات الماليزية، لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات التي أصابت مناطق عديدة في ماليزيا مؤخراً بسبب هطول الأمطار المتواصل الذي تسبب في عدد من الوفيات والخسائر في الأرواح وتعطيل المرافق الصحية وانقطاع المياه الصالحة للشرب عن أكثر من (٥٠٠) حي.

وقام الفريق التطوعي الشبابي بتقديم المساعدات العاجلة من تنظيف بيوت ومساكن المتضررين من الطين والأوحال في منطقة هولولانجات بشرق كوالالمبور حيث فاضت الأنهار بسبب الأمطار الغزيرة لمدة (٣) أيام.

وصرح مدير مكتب الندوة العالمية ماجد باضاوي: أن المكتب نسق مع بعض المنظمات لتنفيذ حملات تطوعية جديدة تواصل مهمتها في تنظيف المنازل المتضررة وإنقاذ البيوت الغارقة بالماء.

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