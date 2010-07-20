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في وضح النهار ودون خوف.. شاهد إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام"

بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي انعكست تداعياتها بشكل كبير على حياة الإيرانيين

على الرغم من القبضة الحديدية للأجهزة الأمنية الإيرانية، خرجت عشرات النساء للهتاف ضد المرشد علي خامنئي غرب العاصمة طهران.

وأظهر مقطع مصور نشره ناشطون صباح اليوم، العشرات من الإيرانيات وهن يهتفن ضد خامنئي وولاية الفقيه.

وفي محطة منطقة "صادقية"، غرب طهران، هتف العشرات من الإيرانيات داخل المحطة بـ"الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، في إشارة لامتعاض الإيرانيين من النظام الذي يمسك بزمام الأمور منذ عام 1979.

وبحسب العين الإخبارية تكتظ منطقة "صادقية" بالسكان في غرب طهران، وهي واحدة من أكثر المراكز التجارية والسكنية ازدحاماً، وتعد واحدة من أكثر المحطات ازدحاماً في طهران حيث يتقاطع بها خطا مترو طهران 2 و5.

ورغم القبضة الأمنية، كثرت في الآونة الأخيرة الهتافات ضد خامنئي الذي يحمله الإيرانيون الأوضاع السيئة من الناحية الاقتصادية والمعيشية.

وتعيش إيران أزمة اقتصادية خانقة، تعود بشكل أساسي لفساد حكومي وعقوبات واشنطن، انعكست تداعياتها بشكل كبير على حياة الإيرانيين.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم شديد ونسبة بطالة مرتفعة، ضاعف من تلك الأزمات عقوبات واشنطن على القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، ما أدى إلى تراجع حادّ في قيمة صرف العملة المحلية (الريال).
وزادت من حدة الأزمة تبعات جائحة كوفيد-19 التي تعد إيران أكثر الدول تأثراً بها في منطقة الشرق الأوسط.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ أخبار العالم

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في وضح النهار ودون خوف.. شاهد إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام"
سبق

على الرغم من القبضة الحديدية للأجهزة الأمنية الإيرانية، خرجت عشرات النساء للهتاف ضد المرشد علي خامنئي غرب العاصمة طهران.

وأظهر مقطع مصور نشره ناشطون صباح اليوم، العشرات من الإيرانيات وهن يهتفن ضد خامنئي وولاية الفقيه.

وفي محطة منطقة "صادقية"، غرب طهران، هتف العشرات من الإيرانيات داخل المحطة بـ"الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، في إشارة لامتعاض الإيرانيين من النظام الذي يمسك بزمام الأمور منذ عام 1979.

وبحسب العين الإخبارية تكتظ منطقة "صادقية" بالسكان في غرب طهران، وهي واحدة من أكثر المراكز التجارية والسكنية ازدحاماً، وتعد واحدة من أكثر المحطات ازدحاماً في طهران حيث يتقاطع بها خطا مترو طهران 2 و5.

ورغم القبضة الأمنية، كثرت في الآونة الأخيرة الهتافات ضد خامنئي الذي يحمله الإيرانيون الأوضاع السيئة من الناحية الاقتصادية والمعيشية.

وتعيش إيران أزمة اقتصادية خانقة، تعود بشكل أساسي لفساد حكومي وعقوبات واشنطن، انعكست تداعياتها بشكل كبير على حياة الإيرانيين.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم شديد ونسبة بطالة مرتفعة، ضاعف من تلك الأزمات عقوبات واشنطن على القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، ما أدى إلى تراجع حادّ في قيمة صرف العملة المحلية (الريال).
وزادت من حدة الأزمة تبعات جائحة كوفيد-19 التي تعد إيران أكثر الدول تأثراً بها في منطقة الشرق الأوسط.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
11:57 AM

في وضح النهار ودون خوف.. شاهد إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام"

بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي انعكست تداعياتها بشكل كبير على حياة الإيرانيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على الرغم من القبضة الحديدية للأجهزة الأمنية الإيرانية، خرجت عشرات النساء للهتاف ضد المرشد علي خامنئي غرب العاصمة طهران.

وأظهر مقطع مصور نشره ناشطون صباح اليوم، العشرات من الإيرانيات وهن يهتفن ضد خامنئي وولاية الفقيه.

وفي محطة منطقة "صادقية"، غرب طهران، هتف العشرات من الإيرانيات داخل المحطة بـ"الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، في إشارة لامتعاض الإيرانيين من النظام الذي يمسك بزمام الأمور منذ عام 1979.

وبحسب العين الإخبارية تكتظ منطقة "صادقية" بالسكان في غرب طهران، وهي واحدة من أكثر المراكز التجارية والسكنية ازدحاماً، وتعد واحدة من أكثر المحطات ازدحاماً في طهران حيث يتقاطع بها خطا مترو طهران 2 و5.

ورغم القبضة الأمنية، كثرت في الآونة الأخيرة الهتافات ضد خامنئي الذي يحمله الإيرانيون الأوضاع السيئة من الناحية الاقتصادية والمعيشية.

وتعيش إيران أزمة اقتصادية خانقة، تعود بشكل أساسي لفساد حكومي وعقوبات واشنطن، انعكست تداعياتها بشكل كبير على حياة الإيرانيين.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم شديد ونسبة بطالة مرتفعة، ضاعف من تلك الأزمات عقوبات واشنطن على القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، ما أدى إلى تراجع حادّ في قيمة صرف العملة المحلية (الريال).
وزادت من حدة الأزمة تبعات جائحة كوفيد-19 التي تعد إيران أكثر الدول تأثراً بها في منطقة الشرق الأوسط.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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