عقدت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، صباح يوم أمس، اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع تطبيق "رتب لي"، حيث تنص الشراكة على التنسيق من خلال التطبيق الإلكتروني لجمع فائض الطعام، وسهولة التواصل مع المستفيدين من خدمات الجمعية ودعماً لأنشطتها.

اتفاقية تعاون جمعت "خيرات" لحفظ النعمة مع تطبيق "رتب لي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-08 تصوير: عبدالملك سرور عقدت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، صباح يوم أمس، اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع تطبيق "رتب لي"، حيث تنص الشراكة على التنسيق من خلال التطبيق الإلكتروني لجمع فائض الطعام، وسهولة التواصل مع المستفيدين من خدمات الجمعية ودعماً لأنشطتها. وُقّعت الاتفاقية بحضور ماجد الحميدي المدير التنفيذي للتطبيق، وحضور نورة العجمي رئيس مجلس إدارة جمعية "خيرات".

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440 11:29 AM

اتفاقية تعاون جمعت "خيرات" لحفظ النعمة مع تطبيق "رتب لي" تقوم على التنسيق لجمع فائض الطعام وسهولة التواصل مع المستفيدين





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تصوير: عبدالملك سرور

عقدت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، صباح يوم أمس، اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع تطبيق "رتب لي"، حيث تنص الشراكة على التنسيق من خلال التطبيق الإلكتروني لجمع فائض الطعام، وسهولة التواصل مع المستفيدين من خدمات الجمعية ودعماً لأنشطتها.

وُقّعت الاتفاقية بحضور ماجد الحميدي المدير التنفيذي للتطبيق، وحضور نورة العجمي رئيس مجلس إدارة جمعية "خيرات".