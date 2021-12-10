النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية: جولة ولي العهد عبَّرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك

أكد أن السعودية تعمل مع الدول الشقيقة لتعزيز الأمن والاستقرار

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن جولة سمو ولي العهد إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبَّرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك.. وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والدفع به نحو آفاق أرحب.

وأضاف: "تعمل السعودية مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية لبلداننا وشعوبنا".

جاء ذلك في تغريدة له عقب ختام ونجاح الجولة الخليجية لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تصدَّرت منصات التواصل ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

من جانب آخر، غرَّد حساب وزارة الخارجية بصور للقاءات الرسمية لكامل الجولة لسمو ولي العهد مع قادة دول المجلس، وعلَّقت عليها بـ"عزم واحد".

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية: جولة ولي العهد عبَّرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك
سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن جولة سمو ولي العهد إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبَّرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك.. وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والدفع به نحو آفاق أرحب.

وأضاف: "تعمل السعودية مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية لبلداننا وشعوبنا".

جاء ذلك في تغريدة له عقب ختام ونجاح الجولة الخليجية لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تصدَّرت منصات التواصل ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

من جانب آخر، غرَّد حساب وزارة الخارجية بصور للقاءات الرسمية لكامل الجولة لسمو ولي العهد مع قادة دول المجلس، وعلَّقت عليها بـ"عزم واحد".

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
11:40 PM

وزير الخارجية: جولة ولي العهد عبَّرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك

أكد أن السعودية تعمل مع الدول الشقيقة لتعزيز الأمن والاستقرار

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
512

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن جولة سمو ولي العهد إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبَّرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك.. وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والدفع به نحو آفاق أرحب.

وأضاف: "تعمل السعودية مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية لبلداننا وشعوبنا".

جاء ذلك في تغريدة له عقب ختام ونجاح الجولة الخليجية لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تصدَّرت منصات التواصل ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

من جانب آخر، غرَّد حساب وزارة الخارجية بصور للقاءات الرسمية لكامل الجولة لسمو ولي العهد مع قادة دول المجلس، وعلَّقت عليها بـ"عزم واحد".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,403
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة