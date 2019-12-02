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حالة إنذار قصوى بالعراق.. مظاهرات ضخمة ضد الملالي وحرق قنصليتهم مجددًا

طلاب ينضمون حدادًا على الأرواح ومحتجون يقطعون طرقًا رئيسية وسط كربلاء

أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط في العراق، حالة الإنذار القصوى، كما استدعت كافة منتسبيها.

وانطلقت أكبر تظاهرة ليلية في حي البياع في بغداد ضد النفوذ الإيراني أثناء تشييع جثمان أحد ضحايا التظاهرات.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في كربلاء، حاول متظاهرون اقتحام مبنى مجلس المحافظة، مساء الأحد؛ لترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وكان محتجون قد قطعوا عددًا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.

كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة، حدادًا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.

وفي محافظة النجف الجنوبية أيضًا، قتل شخصان وأصيب آخرون برصاص المليشيات، بعد تجدد التظاهرات في المدينة.

كما أعلنت مديرية الدفاع المدني، قيام متظاهرين بإحراق القنصلية الإيرانية في المدينة للمرة الثانية خلال أيام؛ بينما تعمل فِرَق الدفاع المدني على احتواء النيران.

وكان متظاهرون قد اقتحموا القنصلية الإيرانية في النجف وأضرموا فيها النيران، الأربعاء الماضي؛ في خطوة عُدت تطورًا جديدًا في الاحتجاجات العراقية.

احتجاجات العراق الملالي كربلاء النجف القنصلية الإيرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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حالة إنذار قصوى بالعراق.. مظاهرات ضخمة ضد الملالي وحرق قنصليتهم مجددًا
سبق

أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط في العراق، حالة الإنذار القصوى، كما استدعت كافة منتسبيها.

وانطلقت أكبر تظاهرة ليلية في حي البياع في بغداد ضد النفوذ الإيراني أثناء تشييع جثمان أحد ضحايا التظاهرات.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في كربلاء، حاول متظاهرون اقتحام مبنى مجلس المحافظة، مساء الأحد؛ لترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وكان محتجون قد قطعوا عددًا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.

كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة، حدادًا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.

وفي محافظة النجف الجنوبية أيضًا، قتل شخصان وأصيب آخرون برصاص المليشيات، بعد تجدد التظاهرات في المدينة.

كما أعلنت مديرية الدفاع المدني، قيام متظاهرين بإحراق القنصلية الإيرانية في المدينة للمرة الثانية خلال أيام؛ بينما تعمل فِرَق الدفاع المدني على احتواء النيران.

وكان متظاهرون قد اقتحموا القنصلية الإيرانية في النجف وأضرموا فيها النيران، الأربعاء الماضي؛ في خطوة عُدت تطورًا جديدًا في الاحتجاجات العراقية.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
09:13 AM

حالة إنذار قصوى بالعراق.. مظاهرات ضخمة ضد الملالي وحرق قنصليتهم مجددًا

طلاب ينضمون حدادًا على الأرواح ومحتجون يقطعون طرقًا رئيسية وسط كربلاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط في العراق، حالة الإنذار القصوى، كما استدعت كافة منتسبيها.

وانطلقت أكبر تظاهرة ليلية في حي البياع في بغداد ضد النفوذ الإيراني أثناء تشييع جثمان أحد ضحايا التظاهرات.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في كربلاء، حاول متظاهرون اقتحام مبنى مجلس المحافظة، مساء الأحد؛ لترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وكان محتجون قد قطعوا عددًا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.

كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة، حدادًا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.

وفي محافظة النجف الجنوبية أيضًا، قتل شخصان وأصيب آخرون برصاص المليشيات، بعد تجدد التظاهرات في المدينة.

كما أعلنت مديرية الدفاع المدني، قيام متظاهرين بإحراق القنصلية الإيرانية في المدينة للمرة الثانية خلال أيام؛ بينما تعمل فِرَق الدفاع المدني على احتواء النيران.

وكان متظاهرون قد اقتحموا القنصلية الإيرانية في النجف وأضرموا فيها النيران، الأربعاء الماضي؛ في خطوة عُدت تطورًا جديدًا في الاحتجاجات العراقية.

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