وفاة منيرة العودة بسبب "كورونا".. والصلاة عليها اليوم بالرياض

انتقلت إلى رحمة الله تعالى منيرة عودة حمد العودة مساء أمس بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ65 عامًا. وسيتم الصلاة على الفقيدة - إن شاء الله - عصرًا، وسيكون الدفن بمقبرة المنصورية بالرياض.

ونظرًا للإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا فسوف يُتلقى العزاء عبر الاتصال الهاتفي بجوال ابنها خالد بن عبدالرحمن بن محمد على الرقم (0506744991).