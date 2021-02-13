مقتل إسرائيلييْن في تحطم طائرة في منطقة مفتوحة

ترجيح بأن يكون سبب الحادثة خطأ بشريًّا

قُتِل إسرائيليان اليوم (السبت)، في حادث تحطم طائرة خفيفة في مدينة العفولة.

ونقلت "سبوتنيك" عن موقع "واللا" الإسرائيلي، أن سائق الطائرة أو المروحية الخفيفة وراكبًا كان برفقته قُتِلا في حادث تحطم الطائرة في منطقة زراعية مفتوحة.

ومن جانبه، رجّح مصدر مسؤول في الشرطة الإسرائيلية، أن يكون سبب الحادث خطأً بشريًّا وليس عطلًا فنيًّا، مع وجود سبب آخر للحادث، يتعلق بوجود أبراج كهرباء ضغط عالٍ في المنطقة.