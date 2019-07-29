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ميليشيا الحوثي الإرهابية تخطف 5 نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن

عناصرها أجبروا سائق الحافلة على المغادرة بعد رفضهم إطلاق سراحهن

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على اختطاف خمس نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن شهود عيان أن عناصر الميليشيا خطفت خمس نساء في أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع بعد إنزالهن بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.

وبحسب الشهود فإن عناصر الميليشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.

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ميليشيا الحوثي الإرهابية تخطف 5 نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن
سبق

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على اختطاف خمس نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن شهود عيان أن عناصر الميليشيا خطفت خمس نساء في أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع بعد إنزالهن بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.

وبحسب الشهود فإن عناصر الميليشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
01:45 AM

ميليشيا الحوثي الإرهابية تخطف 5 نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن

عناصرها أجبروا سائق الحافلة على المغادرة بعد رفضهم إطلاق سراحهن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على اختطاف خمس نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن شهود عيان أن عناصر الميليشيا خطفت خمس نساء في أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع بعد إنزالهن بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.

وبحسب الشهود فإن عناصر الميليشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.

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