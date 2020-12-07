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بلدية ينبع تغلق 12 منشأة تجارية لتعدد المخالفات وتزيل بسطات عشوائية

خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة

أغلقت بلدية محافظة ينبع 12 منشأة تجارية وغذائية؛ بسبب تعدد المخالفات منها عدم تجديد الرخصة والعمل قبل الحصول على الرخصة إضافة لتدني مستوى النظافة، فيما تمت ازالة البسطات العشوائية للباعة الجائلين من قبل البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، فإنه خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة أغلقت البلدية مطعماً؛ لتدني مستوى النظافة وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، كما تم إغلاق مغسلة ملابس لانتهاء الرخصة، كما تم إغلاق منشأة تجارية للعمل قبل إصدار الرخصة، فيما تم إغلاق مخبز لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية داخل المنشأة، وإغلاق مستودع لتخزين الأخشاب لعدم وجود رخصة.

كما تم إغلاق ثلاث منشآت صحية لعدم تجديد الرخصة، وإغلاق 4 منشآت تجارية لعدم تجديد الرخصة، فيما تم إصدار عدة شعارات لمخالفات تتعلق بالصحة العامة؛ لعدم تجديد الرخصة، ومنشآت صحية؛ بسبب مخالفات متعلقة بالصحة العامة.

كما نفذت الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية جولة ميدانية للتصدي للباعة الجائلين ومنعهم من مزاولة البيع العشوائي وتشويه المنظر الحضاري بالمحافظة.

وأهابت البلدية بالجميع أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

بلدية محافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية ينبع تغلق 12 منشأة تجارية لتعدد المخالفات وتزيل بسطات عشوائية
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع 12 منشأة تجارية وغذائية؛ بسبب تعدد المخالفات منها عدم تجديد الرخصة والعمل قبل الحصول على الرخصة إضافة لتدني مستوى النظافة، فيما تمت ازالة البسطات العشوائية للباعة الجائلين من قبل البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، فإنه خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة أغلقت البلدية مطعماً؛ لتدني مستوى النظافة وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، كما تم إغلاق مغسلة ملابس لانتهاء الرخصة، كما تم إغلاق منشأة تجارية للعمل قبل إصدار الرخصة، فيما تم إغلاق مخبز لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية داخل المنشأة، وإغلاق مستودع لتخزين الأخشاب لعدم وجود رخصة.

كما تم إغلاق ثلاث منشآت صحية لعدم تجديد الرخصة، وإغلاق 4 منشآت تجارية لعدم تجديد الرخصة، فيما تم إصدار عدة شعارات لمخالفات تتعلق بالصحة العامة؛ لعدم تجديد الرخصة، ومنشآت صحية؛ بسبب مخالفات متعلقة بالصحة العامة.

كما نفذت الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية جولة ميدانية للتصدي للباعة الجائلين ومنعهم من مزاولة البيع العشوائي وتشويه المنظر الحضاري بالمحافظة.

وأهابت البلدية بالجميع أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
06:28 PM

بلدية ينبع تغلق 12 منشأة تجارية لتعدد المخالفات وتزيل بسطات عشوائية

خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع 12 منشأة تجارية وغذائية؛ بسبب تعدد المخالفات منها عدم تجديد الرخصة والعمل قبل الحصول على الرخصة إضافة لتدني مستوى النظافة، فيما تمت ازالة البسطات العشوائية للباعة الجائلين من قبل البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، فإنه خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة أغلقت البلدية مطعماً؛ لتدني مستوى النظافة وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، كما تم إغلاق مغسلة ملابس لانتهاء الرخصة، كما تم إغلاق منشأة تجارية للعمل قبل إصدار الرخصة، فيما تم إغلاق مخبز لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية داخل المنشأة، وإغلاق مستودع لتخزين الأخشاب لعدم وجود رخصة.

كما تم إغلاق ثلاث منشآت صحية لعدم تجديد الرخصة، وإغلاق 4 منشآت تجارية لعدم تجديد الرخصة، فيما تم إصدار عدة شعارات لمخالفات تتعلق بالصحة العامة؛ لعدم تجديد الرخصة، ومنشآت صحية؛ بسبب مخالفات متعلقة بالصحة العامة.

كما نفذت الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية جولة ميدانية للتصدي للباعة الجائلين ومنعهم من مزاولة البيع العشوائي وتشويه المنظر الحضاري بالمحافظة.

وأهابت البلدية بالجميع أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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