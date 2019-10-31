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بعد المتداول.. هل ستلغى المكافآت في نظام الجامعات الجديد؟ نائب الوزير يجيب

فيما أكد "المرزوقي" سابقًا أبرز ملامحه ومكتسباته بين هوية التطبيق والاحتياجات

أكد نائب وزير التعليم للجامعات الدكتور حاتم المرزوقي، أن نظام الجامعات الجديد الذي أُقِر أخيرًا لن يمسّ المكافآت، وأن الوضع باقٍ على ما هو عليه؛ موضحًا أن النظام لم يتطرق لذلك.

وتفصيلًا، قال في مداخلة مع قناة "العربية": إن التعليم تكفله الدولة لجميع المواطنين بجميع الجامعات، ولن يتغير شيء أبدًا، وأنه للجميع وفقًا لما نص عليه النظام.

وحول تداول أخبار عن توقف المكافآت؛ أشار "المرزوقي"، في رده، إلى أن الوضع باقٍ على ما هو عليه ولم يتطرق النظام لذلك.

وكان "المرزوقي" قد بيّن قي وقت سابق أن من أبرز ملامح ومكتسبات النظام الجديد، تطبيقه لمنطلقات وأهداف رؤية المملكة (2030)؛ بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية، كما سيمكّن النظام الجديد الجامعات من إقرار برامجها الأكاديمية وفق الاحتياجات التنموية، وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وتفعيل استثمار الموارد الذاتية، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات وغيرها.

نظام الجامعات الجديد نائب وزير التعليم التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد المتداول.. هل ستلغى المكافآت في نظام الجامعات الجديد؟ نائب الوزير يجيب
سبق

أكد نائب وزير التعليم للجامعات الدكتور حاتم المرزوقي، أن نظام الجامعات الجديد الذي أُقِر أخيرًا لن يمسّ المكافآت، وأن الوضع باقٍ على ما هو عليه؛ موضحًا أن النظام لم يتطرق لذلك.

وتفصيلًا، قال في مداخلة مع قناة "العربية": إن التعليم تكفله الدولة لجميع المواطنين بجميع الجامعات، ولن يتغير شيء أبدًا، وأنه للجميع وفقًا لما نص عليه النظام.

وحول تداول أخبار عن توقف المكافآت؛ أشار "المرزوقي"، في رده، إلى أن الوضع باقٍ على ما هو عليه ولم يتطرق النظام لذلك.

وكان "المرزوقي" قد بيّن قي وقت سابق أن من أبرز ملامح ومكتسبات النظام الجديد، تطبيقه لمنطلقات وأهداف رؤية المملكة (2030)؛ بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية، كما سيمكّن النظام الجديد الجامعات من إقرار برامجها الأكاديمية وفق الاحتياجات التنموية، وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وتفعيل استثمار الموارد الذاتية، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات وغيرها.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
09:45 AM

بعد المتداول.. هل ستلغى المكافآت في نظام الجامعات الجديد؟ نائب الوزير يجيب

فيما أكد "المرزوقي" سابقًا أبرز ملامحه ومكتسباته بين هوية التطبيق والاحتياجات

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد نائب وزير التعليم للجامعات الدكتور حاتم المرزوقي، أن نظام الجامعات الجديد الذي أُقِر أخيرًا لن يمسّ المكافآت، وأن الوضع باقٍ على ما هو عليه؛ موضحًا أن النظام لم يتطرق لذلك.

وتفصيلًا، قال في مداخلة مع قناة "العربية": إن التعليم تكفله الدولة لجميع المواطنين بجميع الجامعات، ولن يتغير شيء أبدًا، وأنه للجميع وفقًا لما نص عليه النظام.

وحول تداول أخبار عن توقف المكافآت؛ أشار "المرزوقي"، في رده، إلى أن الوضع باقٍ على ما هو عليه ولم يتطرق النظام لذلك.

وكان "المرزوقي" قد بيّن قي وقت سابق أن من أبرز ملامح ومكتسبات النظام الجديد، تطبيقه لمنطلقات وأهداف رؤية المملكة (2030)؛ بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية، كما سيمكّن النظام الجديد الجامعات من إقرار برامجها الأكاديمية وفق الاحتياجات التنموية، وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وتفعيل استثمار الموارد الذاتية، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات وغيرها.

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