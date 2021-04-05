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غدًا في دور ربع نهائي الأبطال.. الثأر شعار ليفربول أمام ريال مدريد

تتجدد المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد بملعبه ألفريدو دي ستيفانو غدًا الثلاثاء، مع نظيره ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، مباراة تحمل طابعًا ثأريًّا بالنسبة لليفربول، فآخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 بالعاصمة الأوكرانية كييف، وحينها فاز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويعيش ريال مدريد أفضل فتراته هذا الموسم، حيث يواصل انتصاراته المحلية التي تقربه من صدارة الدوري الإسباني، وآخرها الفوز بسهولة على إيبار بهدفين نظيفين، أما ليفربول.. ورغم ما يُعانيه من تراجع كبير إلا أنه لا يزال قويًّا على الصعيد الأوروبي، حيث تمكن من الفوز ذهابًا وإيابًا على لايبزيج في ثمن النهائي.

دوري أبطال أوروبا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا في دور ربع نهائي الأبطال.. الثأر شعار ليفربول أمام ريال مدريد
سبق

تتجدد المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد بملعبه ألفريدو دي ستيفانو غدًا الثلاثاء، مع نظيره ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، مباراة تحمل طابعًا ثأريًّا بالنسبة لليفربول، فآخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 بالعاصمة الأوكرانية كييف، وحينها فاز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويعيش ريال مدريد أفضل فتراته هذا الموسم، حيث يواصل انتصاراته المحلية التي تقربه من صدارة الدوري الإسباني، وآخرها الفوز بسهولة على إيبار بهدفين نظيفين، أما ليفربول.. ورغم ما يُعانيه من تراجع كبير إلا أنه لا يزال قويًّا على الصعيد الأوروبي، حيث تمكن من الفوز ذهابًا وإيابًا على لايبزيج في ثمن النهائي.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
02:01 PM

غدًا في دور ربع نهائي الأبطال.. الثأر شعار ليفربول أمام ريال مدريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتجدد المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد بملعبه ألفريدو دي ستيفانو غدًا الثلاثاء، مع نظيره ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، مباراة تحمل طابعًا ثأريًّا بالنسبة لليفربول، فآخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 بالعاصمة الأوكرانية كييف، وحينها فاز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويعيش ريال مدريد أفضل فتراته هذا الموسم، حيث يواصل انتصاراته المحلية التي تقربه من صدارة الدوري الإسباني، وآخرها الفوز بسهولة على إيبار بهدفين نظيفين، أما ليفربول.. ورغم ما يُعانيه من تراجع كبير إلا أنه لا يزال قويًّا على الصعيد الأوروبي، حيث تمكن من الفوز ذهابًا وإيابًا على لايبزيج في ثمن النهائي.

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