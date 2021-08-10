وأضاف: تبلغ حصة الليل نحو 10:51، بينما حصة النهار نحو 13:09.

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب الماطرة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة.

المسند عن طقس الثلاثاء: سحب ماطرة على أجزاء من جازان وعسير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-10 توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب الماطرة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة. وقال عبر حسابه في تويتر: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج الأسد. وأضاف: تبلغ حصة الليل نحو 10:51، بينما حصة النهار نحو 13:09.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 11:57 AM

المسند عن طقس الثلاثاء: سحب ماطرة على أجزاء من جازان وعسير قال: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس تدخل فلكياً برج الأسد





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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب الماطرة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة.

وقال عبر حسابه في تويتر: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج الأسد.

وأضاف: تبلغ حصة الليل نحو 10:51، بينما حصة النهار نحو 13:09.