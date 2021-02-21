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واشنطن بدأت اتصالات مع إيران لإطلاق المحتجزين الأمريكيين

"سوليفان" رفض مماطلة طهران في تحريرهم

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة بدأت في التواصل فعليّاً مع إيران حول احتجازها مواطنين أمريكيين.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن "سوليفان"، قوله: "بدأنا الاتصالات مع إيران، وسنستمر في هذه الخطوة".

وأضاف: "إن رسالتنا القوية إلى إيران، أننا لن نوافق أبداً على المماطلة في احتجاز الأمريكيين لفترة أطول بشكل غير قانوني، وأحد أولويات الإدارة الحالية هي إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن"؛ وفقاً لـ"الشرق".

ويتواجد 5 أمريكيين في السجون الإيرانية حالياً، بحسب البيت الأبيض.

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن بدأت اتصالات مع إيران لإطلاق المحتجزين الأمريكيين
سبق

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة بدأت في التواصل فعليّاً مع إيران حول احتجازها مواطنين أمريكيين.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن "سوليفان"، قوله: "بدأنا الاتصالات مع إيران، وسنستمر في هذه الخطوة".

وأضاف: "إن رسالتنا القوية إلى إيران، أننا لن نوافق أبداً على المماطلة في احتجاز الأمريكيين لفترة أطول بشكل غير قانوني، وأحد أولويات الإدارة الحالية هي إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن"؛ وفقاً لـ"الشرق".

ويتواجد 5 أمريكيين في السجون الإيرانية حالياً، بحسب البيت الأبيض.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
08:59 PM

واشنطن بدأت اتصالات مع إيران لإطلاق المحتجزين الأمريكيين

"سوليفان" رفض مماطلة طهران في تحريرهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة بدأت في التواصل فعليّاً مع إيران حول احتجازها مواطنين أمريكيين.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن "سوليفان"، قوله: "بدأنا الاتصالات مع إيران، وسنستمر في هذه الخطوة".

وأضاف: "إن رسالتنا القوية إلى إيران، أننا لن نوافق أبداً على المماطلة في احتجاز الأمريكيين لفترة أطول بشكل غير قانوني، وأحد أولويات الإدارة الحالية هي إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن"؛ وفقاً لـ"الشرق".

ويتواجد 5 أمريكيين في السجون الإيرانية حالياً، بحسب البيت الأبيض.

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