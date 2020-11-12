النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة "بناء الحاضر واستشراف المستقبل"

تقام الخميس القادم على هامش رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (قمة G20 برئاسة المملكة العربية السعودية.. بناء الحاضر واستشراف المستقبل) يوم الخميس 19/ 11/ 2020م.

ويشارك في الندوة عضو مجلس الشورى سابقًا نائب رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور عبدالرحمن الهيجان، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سابقًا وعضو المنتدى السفير الدكتور سعود كاتب، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة

حصة القنيعير، وعميد كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود الدكتور سلمان بن وهف، ومدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي، ويديرها أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود العضو في المنتدى الدكتور سعيد الغامدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة "بناء الحاضر واستشراف المستقبل"
سبق

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (قمة G20 برئاسة المملكة العربية السعودية.. بناء الحاضر واستشراف المستقبل) يوم الخميس 19/ 11/ 2020م.

ويشارك في الندوة عضو مجلس الشورى سابقًا نائب رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور عبدالرحمن الهيجان، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سابقًا وعضو المنتدى السفير الدكتور سعود كاتب، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة

حصة القنيعير، وعميد كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود الدكتور سلمان بن وهف، ومدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي، ويديرها أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود العضو في المنتدى الدكتور سعيد الغامدي.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
04:54 PM

منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة "بناء الحاضر واستشراف المستقبل"

تقام الخميس القادم على هامش رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
75

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (قمة G20 برئاسة المملكة العربية السعودية.. بناء الحاضر واستشراف المستقبل) يوم الخميس 19/ 11/ 2020م.

ويشارك في الندوة عضو مجلس الشورى سابقًا نائب رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور عبدالرحمن الهيجان، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سابقًا وعضو المنتدى السفير الدكتور سعود كاتب، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة

حصة القنيعير، وعميد كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود الدكتور سلمان بن وهف، ومدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي، ويديرها أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود العضو في المنتدى الدكتور سعيد الغامدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,760
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,013
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,224

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة