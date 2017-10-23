الصين تسجّل 50 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البلاد سجّلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 96715.

ولم تسجّل وفيات جديدة؛ ما يجعل إجمالي الوفيات ثابتاً عند 4636.