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عالج الأخطاء ورتب أوراقه من جديد.. النصر يفتح ملف التعاون

فيتوريا ناقش أسباب الخسارة أمام الفتح

فتح النصر أمس الاثنين ملف مواجهة التعاون، باجتماع لمدرب الفريق البرتغالي فيتوريا مع اللاعبين، ناقش من خلاله الخسارة أمام الفتح 1-2 في الجولة الأولى لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ويلتقي النصر نظيره التعاون الخميس المقبل في بريدة، لصالح الجولة الثانية لدوري المحترفين من أجل تعويض الخسارة في الجولة الأولى.
وبدأ التدريب بتمارين لياقة متنوعة بينها الجري حول الملعب، ومن ثم أدى اللاعبون مناورة على منتصف الملعب لتطبيق بعض الجمل التكتيكية التي فرضها المدرب.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عالج الأخطاء ورتب أوراقه من جديد.. النصر يفتح ملف التعاون
سبق

فتح النصر أمس الاثنين ملف مواجهة التعاون، باجتماع لمدرب الفريق البرتغالي فيتوريا مع اللاعبين، ناقش من خلاله الخسارة أمام الفتح 1-2 في الجولة الأولى لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ويلتقي النصر نظيره التعاون الخميس المقبل في بريدة، لصالح الجولة الثانية لدوري المحترفين من أجل تعويض الخسارة في الجولة الأولى.
وبدأ التدريب بتمارين لياقة متنوعة بينها الجري حول الملعب، ومن ثم أدى اللاعبون مناورة على منتصف الملعب لتطبيق بعض الجمل التكتيكية التي فرضها المدرب.


20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
12:25 AM

عالج الأخطاء ورتب أوراقه من جديد.. النصر يفتح ملف التعاون

فيتوريا ناقش أسباب الخسارة أمام الفتح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتح النصر أمس الاثنين ملف مواجهة التعاون، باجتماع لمدرب الفريق البرتغالي فيتوريا مع اللاعبين، ناقش من خلاله الخسارة أمام الفتح 1-2 في الجولة الأولى لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ويلتقي النصر نظيره التعاون الخميس المقبل في بريدة، لصالح الجولة الثانية لدوري المحترفين من أجل تعويض الخسارة في الجولة الأولى.
وبدأ التدريب بتمارين لياقة متنوعة بينها الجري حول الملعب، ومن ثم أدى اللاعبون مناورة على منتصف الملعب لتطبيق بعض الجمل التكتيكية التي فرضها المدرب.


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