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أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" عند 63.92 دولار للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 1.4 %

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، بعدما وافقت "أوبك+" في الأسبوع الماضي، على تخفيف تخفيضات الإنتاج على مدى الفترة من مايو حتى يوليو.

وبموجب الاتفاق المعلن يوم الخميس الماضي، من المقرر أن تصل تخفيضات "أوبك+" إلى مستوى 6.5 مليون برميل يومياً بدءاً من مايو، مقارنة بتخفيضات عند 7 ملايين برميل يوميا في أبريل الجاري.

ووفق "رويترز"، على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 1.5 %، إلى 63.92 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 1.4 % عند 60.61 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" عند 63.92 دولار للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، بعدما وافقت "أوبك+" في الأسبوع الماضي، على تخفيف تخفيضات الإنتاج على مدى الفترة من مايو حتى يوليو.

وبموجب الاتفاق المعلن يوم الخميس الماضي، من المقرر أن تصل تخفيضات "أوبك+" إلى مستوى 6.5 مليون برميل يومياً بدءاً من مايو، مقارنة بتخفيضات عند 7 ملايين برميل يوميا في أبريل الجاري.

ووفق "رويترز"، على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 1.5 %، إلى 63.92 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 1.4 % عند 60.61 دولار للبرميل.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
09:51 AM

أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" عند 63.92 دولار للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 1.4 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، بعدما وافقت "أوبك+" في الأسبوع الماضي، على تخفيف تخفيضات الإنتاج على مدى الفترة من مايو حتى يوليو.

وبموجب الاتفاق المعلن يوم الخميس الماضي، من المقرر أن تصل تخفيضات "أوبك+" إلى مستوى 6.5 مليون برميل يومياً بدءاً من مايو، مقارنة بتخفيضات عند 7 ملايين برميل يوميا في أبريل الجاري.

ووفق "رويترز"، على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 1.5 %، إلى 63.92 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 1.4 % عند 60.61 دولار للبرميل.

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