"إنه وقت #الشولة".. المسند: أبرد الطوالع بدا اليوم ويتواصل لـ14 يناير

توقّع أن يستمر الاستقرار الجوي اليوم بوجه عام في معظم عناصر الطقس

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر الاستقرار الجوي اليوم بوجه عام في معظم عناصر الطقس.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": اليوم 2 يناير دخول طالع #الشولة وهو ثالث نجوم المربعانية وينتهي في 14 يناير.. ووفقًا للاستقراءات المناخية التاريخية؛ فإن طالع الشولة هو أبرد الطوالع.

وقال المسند إنه في عام 2020 بإذن الله، سيحدث كسوفان؛ الكسوف الأول حلقي وسيشاهد في جنوب #السعودية في 21 يونيو، والكسوف الثاني كلي في 14 ديسمبر ولن يشاهد في السعودية وسيحدث أربعة خسوفات للقمر كلها غير مرئية لكون القمر في منطقة شبه ظل الأرض.. هذا والله أعلم.