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بشكل احترازي .. إمارة عسير تغلق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز

قالت: لمدة 45 يوماً تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل

أعلنت إمارة عسير إغلاق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز احترازياً.

وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": ومع إطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع فعاليات موسم #صيف_السودة؛ تعلن أنه سيتم الإغلاق الاحترازي لبعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل.

وأضافت: موسم صيف السودة ستصاحبه فعاليات متنوعة؛ رياضية؛ ترفيهية؛ ثقافية؛ وتمّ اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به متنزهات سودة #عسير من مقومات تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد لما تمتاز به من طبيعة ومناخ متميز.

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بشكل احترازي .. إمارة عسير تغلق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز
سبق

أعلنت إمارة عسير إغلاق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز احترازياً.

وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": ومع إطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع فعاليات موسم #صيف_السودة؛ تعلن أنه سيتم الإغلاق الاحترازي لبعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل.

وأضافت: موسم صيف السودة ستصاحبه فعاليات متنوعة؛ رياضية؛ ترفيهية؛ ثقافية؛ وتمّ اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به متنزهات سودة #عسير من مقومات تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد لما تمتاز به من طبيعة ومناخ متميز.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:44 AM
اخر تعديل
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
11:03 AM

بشكل احترازي .. إمارة عسير تغلق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز

قالت: لمدة 45 يوماً تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
4,669

أعلنت إمارة عسير إغلاق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز احترازياً.

وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": ومع إطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع فعاليات موسم #صيف_السودة؛ تعلن أنه سيتم الإغلاق الاحترازي لبعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل.

وأضافت: موسم صيف السودة ستصاحبه فعاليات متنوعة؛ رياضية؛ ترفيهية؛ ثقافية؛ وتمّ اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به متنزهات سودة #عسير من مقومات تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد لما تمتاز به من طبيعة ومناخ متميز.

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200 مليون

26 ديسمبر
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