وفاة "الخشة" صانع السوبيا في المدينة

امتهن إعدادها على مدار 45 عامًا

توفي، صباح اليوم، المعلم صالح خشه الذي اشتهر بصناعة السوبيا، "سوبيا الخشة" في المدينة المنورة.

وامتهن المعلم "خشة" صناعة السوبيا على مدى أكثر من 45 عاماً، ورثها أباً عن جد، كما أصبحت السوبيا "سوبيا الخشة" من أهم المشروبات في شهر رمضان المبارك.