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خمس مباريات في انطلاقة الجولة الـ21 من دوري الأولى

تنطلق غداً منافسات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بإقامة خمس مباريات تجمع الأولى الثقبة مع جدة، فيما يلاقي المجزل نظيره حطين، ويحل القادسية ضيفاً على التقدم، ويتواجه الجبلين مع الشعلة، ويستضيف فريق النجوم نظيره نجران.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يلتقي الثقبة الخامس برصيد 31 نقطة مع جدة التاسع بـ30 نقطة، فيما يحل حطين السابع عشر بـ19 نقطة ضيفاً على المجزل التاسع عشر بـ16 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويحل القادسية الثالث بـ37 نقطة ضيفاً على التقدم الذي يحتل المركز السادس عشر بـ20 نقطة على ملعب نادي النجمة بعنيزة، في حين يلتقي الجبلين العاشر بـ29 نقطة مع الشعلة الحادي عشر بـ26 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
وتختتم مباريات الغد بمواجهة تجمع النجوم صاحب المركز العشرين بـ15 نقطة مع نجران الخامس عشر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خمس مباريات في انطلاقة الجولة الـ21 من دوري الأولى
سبق

تنطلق غداً منافسات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بإقامة خمس مباريات تجمع الأولى الثقبة مع جدة، فيما يلاقي المجزل نظيره حطين، ويحل القادسية ضيفاً على التقدم، ويتواجه الجبلين مع الشعلة، ويستضيف فريق النجوم نظيره نجران.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يلتقي الثقبة الخامس برصيد 31 نقطة مع جدة التاسع بـ30 نقطة، فيما يحل حطين السابع عشر بـ19 نقطة ضيفاً على المجزل التاسع عشر بـ16 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويحل القادسية الثالث بـ37 نقطة ضيفاً على التقدم الذي يحتل المركز السادس عشر بـ20 نقطة على ملعب نادي النجمة بعنيزة، في حين يلتقي الجبلين العاشر بـ29 نقطة مع الشعلة الحادي عشر بـ26 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
وتختتم مباريات الغد بمواجهة تجمع النجوم صاحب المركز العشرين بـ15 نقطة مع نجران الخامس عشر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:40 PM

خمس مباريات في انطلاقة الجولة الـ21 من دوري الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غداً منافسات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بإقامة خمس مباريات تجمع الأولى الثقبة مع جدة، فيما يلاقي المجزل نظيره حطين، ويحل القادسية ضيفاً على التقدم، ويتواجه الجبلين مع الشعلة، ويستضيف فريق النجوم نظيره نجران.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يلتقي الثقبة الخامس برصيد 31 نقطة مع جدة التاسع بـ30 نقطة، فيما يحل حطين السابع عشر بـ19 نقطة ضيفاً على المجزل التاسع عشر بـ16 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويحل القادسية الثالث بـ37 نقطة ضيفاً على التقدم الذي يحتل المركز السادس عشر بـ20 نقطة على ملعب نادي النجمة بعنيزة، في حين يلتقي الجبلين العاشر بـ29 نقطة مع الشعلة الحادي عشر بـ26 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
وتختتم مباريات الغد بمواجهة تجمع النجوم صاحب المركز العشرين بـ15 نقطة مع نجران الخامس عشر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

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