النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتعليم الطلاب .. المناهج الدراسية تستشهد بخبر لـ "سبق" في "لغتي"

بعنوان "الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي للكتب بمشاركة ٤٢ دولة"

ضمّ منهج "لغتي الجميلة" للصف السادس الابتدائي خبراً صحفياً لصحيفة "سبق" الإلكترونية، وذلك للعام الثاني على التوالي، في موضوع "بِنْيَة الخبر الصحفي"، وجاء الدرس لتعريف طلاب المرحلة مكونات الخبر الصحفي من حيث العنوان والمحتوى والصورة المناسبة ومكان الخبر ومصدره؛ واستشهد المؤلفون إيضاحاً للطلاب بالخبر المنشور، واسم المحرر، إذ كان بعنوان "الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي للكتب بمشاركة ٤٢ دولة و٥٠٠ دار نشر"، للزميل عبدالله الراجحي.

ووفقاً لموقع وزارة التعليم- قسم الأخبار، فإن الكتاب المدرسي يمر بعددٍ من المراحل حتى يتسلمه الطالب؛ يبدأ بمرحلة التأليف؛ إذ يتم تشكيل فرق من مشرفين تربويين؛ كل حسب تخصصه من الإدارة العامة للمناهج ومن إدارات التعليم، وينضم إليهم مختصون من أساتذة الجامعات ومن ذوي الخبرة العلمية والمهنية.

وفور تشكيل الفرق تنطلق ورش عمل ولقاءات في مناطق المملكة تستمر حتى يتم الانتهاء تماماً من كل تفاصيل الدروس.. بعد ذلك تأتي مرحلة التصميم، وفي هذه المرحلة يقوم المصممون الفنيون بتصميم صفحات الكتاب المدرسي، وإضافة ألوان وأشكال وصور وخرائط ورسوم محددة بدقة تناسب كل مرحلة عمرية، ولكل كتاب رؤية وإخراج، ثم مرحلة المراجعة، وتأتي بعد الانتهاء من التأليف والتصميم؛ حيث تشكّل فرق لمراجعة الكتب علمياً وفنياً ونفسياً وتربوياً يشارك فيها المشرفون التربويون والمعلمون وبعض الطلاب المتميزين.

لغتي الجميلة سبق بنية الخبر الصحفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لتعليم الطلاب .. المناهج الدراسية تستشهد بخبر لـ "سبق" في "لغتي"
سبق

ضمّ منهج "لغتي الجميلة" للصف السادس الابتدائي خبراً صحفياً لصحيفة "سبق" الإلكترونية، وذلك للعام الثاني على التوالي، في موضوع "بِنْيَة الخبر الصحفي"، وجاء الدرس لتعريف طلاب المرحلة مكونات الخبر الصحفي من حيث العنوان والمحتوى والصورة المناسبة ومكان الخبر ومصدره؛ واستشهد المؤلفون إيضاحاً للطلاب بالخبر المنشور، واسم المحرر، إذ كان بعنوان "الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي للكتب بمشاركة ٤٢ دولة و٥٠٠ دار نشر"، للزميل عبدالله الراجحي.

ووفقاً لموقع وزارة التعليم- قسم الأخبار، فإن الكتاب المدرسي يمر بعددٍ من المراحل حتى يتسلمه الطالب؛ يبدأ بمرحلة التأليف؛ إذ يتم تشكيل فرق من مشرفين تربويين؛ كل حسب تخصصه من الإدارة العامة للمناهج ومن إدارات التعليم، وينضم إليهم مختصون من أساتذة الجامعات ومن ذوي الخبرة العلمية والمهنية.

وفور تشكيل الفرق تنطلق ورش عمل ولقاءات في مناطق المملكة تستمر حتى يتم الانتهاء تماماً من كل تفاصيل الدروس.. بعد ذلك تأتي مرحلة التصميم، وفي هذه المرحلة يقوم المصممون الفنيون بتصميم صفحات الكتاب المدرسي، وإضافة ألوان وأشكال وصور وخرائط ورسوم محددة بدقة تناسب كل مرحلة عمرية، ولكل كتاب رؤية وإخراج، ثم مرحلة المراجعة، وتأتي بعد الانتهاء من التأليف والتصميم؛ حيث تشكّل فرق لمراجعة الكتب علمياً وفنياً ونفسياً وتربوياً يشارك فيها المشرفون التربويون والمعلمون وبعض الطلاب المتميزين.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
12:23 PM

لتعليم الطلاب .. المناهج الدراسية تستشهد بخبر لـ "سبق" في "لغتي"

بعنوان "الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي للكتب بمشاركة ٤٢ دولة"

A A A
بدر الجبل - تبوك
7
12,814

ضمّ منهج "لغتي الجميلة" للصف السادس الابتدائي خبراً صحفياً لصحيفة "سبق" الإلكترونية، وذلك للعام الثاني على التوالي، في موضوع "بِنْيَة الخبر الصحفي"، وجاء الدرس لتعريف طلاب المرحلة مكونات الخبر الصحفي من حيث العنوان والمحتوى والصورة المناسبة ومكان الخبر ومصدره؛ واستشهد المؤلفون إيضاحاً للطلاب بالخبر المنشور، واسم المحرر، إذ كان بعنوان "الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي للكتب بمشاركة ٤٢ دولة و٥٠٠ دار نشر"، للزميل عبدالله الراجحي.

ووفقاً لموقع وزارة التعليم- قسم الأخبار، فإن الكتاب المدرسي يمر بعددٍ من المراحل حتى يتسلمه الطالب؛ يبدأ بمرحلة التأليف؛ إذ يتم تشكيل فرق من مشرفين تربويين؛ كل حسب تخصصه من الإدارة العامة للمناهج ومن إدارات التعليم، وينضم إليهم مختصون من أساتذة الجامعات ومن ذوي الخبرة العلمية والمهنية.

وفور تشكيل الفرق تنطلق ورش عمل ولقاءات في مناطق المملكة تستمر حتى يتم الانتهاء تماماً من كل تفاصيل الدروس.. بعد ذلك تأتي مرحلة التصميم، وفي هذه المرحلة يقوم المصممون الفنيون بتصميم صفحات الكتاب المدرسي، وإضافة ألوان وأشكال وصور وخرائط ورسوم محددة بدقة تناسب كل مرحلة عمرية، ولكل كتاب رؤية وإخراج، ثم مرحلة المراجعة، وتأتي بعد الانتهاء من التأليف والتصميم؛ حيث تشكّل فرق لمراجعة الكتب علمياً وفنياً ونفسياً وتربوياً يشارك فيها المشرفون التربويون والمعلمون وبعض الطلاب المتميزين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,167
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة