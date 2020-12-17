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"دلشاد" يتفقد 12 مركز رعاية صحية في الجموم للاطلاع على سير الخدمات

حرص على التواصل مع العاملين للتعرف على مرئياتهم فيما يتعلق بتحسينها

قام الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس برفقة الرؤساء التنفيذيين بزيارة تفقدية للمراكز الصحية في محافظة الجموم؛ وذلك بهدف الاطلاع على سير الخدمات المقدمة بما يواكب التحول المؤسسي.

وحرص "دلشاد" على التواصل مع العاملين للتعرف على مرئياتهم فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، شملت الزيارة للجموم؛ (١٢) مركزاً صحياً وهي مركز القفيف ومركز الفوارة ومركز الريان ومركز عين شمس ومركز أبو عروة ومركز الحميم ومركز الجموم ومركز عسفان ومركز شامية عسفان ومركز هدى الشام ومركز رهاط ومركز مدركة.

وخلال الزيارة لمركز عسفان بقطاع الجموم حرص الرئيس التنفيذي الدكتور ديلشاد على شكر العاملين ومنهم؛ سعيد السلمي مثمناً دوره في العمل بإخلاص وتفان خلال الـ٤٠ عاماً التي عمل خلالها على خدمة المراجعين والمستفيدين في المنطقة.

كما أعرب الدكتور أسامة أبو العلا أحد أبطال الصحة بمركز الرعاية الصحية بالحميمية من قطاع الجموم عن سعادته بالزيارة التفقدية التي تعكس حرص إدارة ‫التجمع الصحي بمكة المكرمة على الوقوف على مراكز الرعاية الصحية وتحسين خدماتها بما يضمن تحسين تجربة المريض ومواكبة التحول المؤسسي.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعكس توجه إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة على متابعة مسيرة التحول المؤسسي من خلال الزيارات الميدانية للقطاعات الصحية والتواصل مع العاملين فيها للإطلاع على مرئياتهم حول تحسين الخدمات والارتقاء بها، حيث سبقت هذه الزيارة جولات تفقدية أخرى شملت مراكز الرعاية الصحية خليص والكامل.

وزارة الصحة التجمع الصحي مكة المكرمة

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"دلشاد" يتفقد 12 مركز رعاية صحية في الجموم للاطلاع على سير الخدمات
سبق

قام الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس برفقة الرؤساء التنفيذيين بزيارة تفقدية للمراكز الصحية في محافظة الجموم؛ وذلك بهدف الاطلاع على سير الخدمات المقدمة بما يواكب التحول المؤسسي.

وحرص "دلشاد" على التواصل مع العاملين للتعرف على مرئياتهم فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، شملت الزيارة للجموم؛ (١٢) مركزاً صحياً وهي مركز القفيف ومركز الفوارة ومركز الريان ومركز عين شمس ومركز أبو عروة ومركز الحميم ومركز الجموم ومركز عسفان ومركز شامية عسفان ومركز هدى الشام ومركز رهاط ومركز مدركة.

وخلال الزيارة لمركز عسفان بقطاع الجموم حرص الرئيس التنفيذي الدكتور ديلشاد على شكر العاملين ومنهم؛ سعيد السلمي مثمناً دوره في العمل بإخلاص وتفان خلال الـ٤٠ عاماً التي عمل خلالها على خدمة المراجعين والمستفيدين في المنطقة.

كما أعرب الدكتور أسامة أبو العلا أحد أبطال الصحة بمركز الرعاية الصحية بالحميمية من قطاع الجموم عن سعادته بالزيارة التفقدية التي تعكس حرص إدارة ‫التجمع الصحي بمكة المكرمة على الوقوف على مراكز الرعاية الصحية وتحسين خدماتها بما يضمن تحسين تجربة المريض ومواكبة التحول المؤسسي.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعكس توجه إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة على متابعة مسيرة التحول المؤسسي من خلال الزيارات الميدانية للقطاعات الصحية والتواصل مع العاملين فيها للإطلاع على مرئياتهم حول تحسين الخدمات والارتقاء بها، حيث سبقت هذه الزيارة جولات تفقدية أخرى شملت مراكز الرعاية الصحية خليص والكامل.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
10:27 PM

"دلشاد" يتفقد 12 مركز رعاية صحية في الجموم للاطلاع على سير الخدمات

حرص على التواصل مع العاملين للتعرف على مرئياتهم فيما يتعلق بتحسينها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قام الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس برفقة الرؤساء التنفيذيين بزيارة تفقدية للمراكز الصحية في محافظة الجموم؛ وذلك بهدف الاطلاع على سير الخدمات المقدمة بما يواكب التحول المؤسسي.

وحرص "دلشاد" على التواصل مع العاملين للتعرف على مرئياتهم فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، شملت الزيارة للجموم؛ (١٢) مركزاً صحياً وهي مركز القفيف ومركز الفوارة ومركز الريان ومركز عين شمس ومركز أبو عروة ومركز الحميم ومركز الجموم ومركز عسفان ومركز شامية عسفان ومركز هدى الشام ومركز رهاط ومركز مدركة.

وخلال الزيارة لمركز عسفان بقطاع الجموم حرص الرئيس التنفيذي الدكتور ديلشاد على شكر العاملين ومنهم؛ سعيد السلمي مثمناً دوره في العمل بإخلاص وتفان خلال الـ٤٠ عاماً التي عمل خلالها على خدمة المراجعين والمستفيدين في المنطقة.

كما أعرب الدكتور أسامة أبو العلا أحد أبطال الصحة بمركز الرعاية الصحية بالحميمية من قطاع الجموم عن سعادته بالزيارة التفقدية التي تعكس حرص إدارة ‫التجمع الصحي بمكة المكرمة على الوقوف على مراكز الرعاية الصحية وتحسين خدماتها بما يضمن تحسين تجربة المريض ومواكبة التحول المؤسسي.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعكس توجه إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة على متابعة مسيرة التحول المؤسسي من خلال الزيارات الميدانية للقطاعات الصحية والتواصل مع العاملين فيها للإطلاع على مرئياتهم حول تحسين الخدمات والارتقاء بها، حيث سبقت هذه الزيارة جولات تفقدية أخرى شملت مراكز الرعاية الصحية خليص والكامل.

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