"حلول السحابة".. مشاريع طموحة تساهم في تحقيق أهداف "2030"

بخبرة ممتدة لأكثر من 15 عامًا.. ساهمت في تعزيز قطاع الرعاية الصحية

شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة سعودية رائدة، تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات الصحية، بخبرة ممتدة لأكثر من 15 عامًا في الحلول الرقمية، وتقدم مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات الرقمية لجميع مؤسسات الرعاية الصحية على مستوى المملكة ودول الخليج والشرق الأوسط، وتسعى الشركة لأن تصبح الخيار الأول في تزويد خدمات الحلول الرقمية.

وحققت شركة Cloud solutions الكثير من النجاحات الكبيرة التي ساهمت بشكل حاسم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودتها وزيادة فعاليتها، وإنتاجيتها ومنع الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمة وتوسيع نطاقها، وصولًا لأعلى معايير الجودة العالمية التي أصبح توظيف التقنية من أهم مقاييسها.

وتمثل "حلول السحابة" نموذجًا مثاليًّا للشركات الوطنية الناجحة، التي تعمل على تحسين جودة حياة المجتمعات؛ إذ إنها تأسست في المملكة وساهمت في تقوية التقنيات الرقمية فيها، ثم توسعت بفروعها بخطوات واثقة بعدة دول بالمنطقة والعالم. حيث وضعت بصمتها في مملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وكذلك سيرلانكا والأردن؛ لتلبي احتياجات وتطلعات عملائها في المجال التقني والرعاية الصحية.

ويحفل سجل الشركة بالعديد من الإنجازات التي عززت المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات للرعاية الصحية؛ حيث قامت بابتكار وتطبيق "12" منتجًا محليًّا، ودعمت حلول السحابة كذلك مشروع الرقمنة، وقامت بتحويل "52" مستشفى إلى بيئة رقمية بالكامل.

كما طبقت الشركة ملفها الطبي الإلكتروني (فيدا) في أكثر من "52" مستشفى في القطاع الحكومي والخاص بالمملكة ودول الخليج، ويعتبر (فيدا) نظام المعلومات الصحي الأكثر تطبيقًا في المملكة العربية السعودية، وهو نظام سحابي يساهم في إدارة الإجراءات الإكلينيكية وإجراءات رحلة المريض وملفه الإلكتروني، لتقديم خدمات صحية بأكثر الطرق مرونة وفعالية؛ للحد من الأخطاء والتفاعلات الطبية وتحسين مخرجات جودة الرعاية الصحية.

وتركز حلول السحابة في عملها على "3" أقسام أساسية في المنشآت الصحية، وهي: (الإجراءات الطبية، والإجراءات المالية، إضافة إلى إجراءات الموارد)، وهي أيضًا تعمل على تقديم منتجات قابلة للربط مع الأنظمة الطبية لتوفير حلول شاملة ومتكاملة، وتتعاون في ذلك مع شركات عالمية معروفة لتقديم أفضل الحلول الدولية بأعلى فعالية لعملائها.

لقد ساهمت الشركة في تعزيز فرص عملائها بالحصول على أشهر الشهادات العالمية مثل، "HIMSS Stage 7، و"JCIA"، علاوة عن "CAP" و"AABB"، إضافة إلى "Iso20000" و"Iso27001"؛ حيث تلعب الشركة دورًا مهمًّا من خلال ما تقدمه من منتجات وخدمات رقمية لعملائها.

وبطبيعة الحال تقوم حلول السحابة بدور رئيسي في ابتكار الأنظمة الصحية الافتراضية (عن بُعد)، من خلال تطوير منتجات وأنظمة الرعاية الصحية التي تسهل التواصل بين المريض والطبيب، وتمكّن من جمع بيانات المريض وتحليلها وتبادلها عن بُعد، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجل قيم للمعلومات الحيوية للمريض والتاريخ المرضى، وتوفر هذه المنتجات والأنظمة خاصية وإمكانية التتبع وحفظ السجلات الصحية؛ بينما تساعد في دمج العمليات السريرية ورحلات المرضى وإدارتها، وتساعد التغييرات التقنية المذهلة التي نشهدها حاليًا، على تقليل إهدار الوقت وزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة المرونة، كما تساهم في تبسيط الإجراءات؛ مما يفيد قطاع الرعاية الصحية من ممارسين وإداريين ومستفيدين.

وفي إطار اضطلاعها بمسؤوليتها المجتمعية، تقدم الشركة أيضًا فرص التدريب المنتهي بالتوظيف، لطلاب المعلوماتية الصحية داخل مقرها الرئيسي في الرياض وكافة فروعها.

إن هذا الجهد المهم والمتميز الذي تقوم به شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات في مجمله؛ يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الوطنية النبيلة لرؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تسعى لتعزيز المحتوى المحلي وتطبيقه في القطاع الصحي، والذي بدوره يعمل على تحقيق التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وتطوير أساليب وحلول تساعد في تقديم خدمات مرنة لتقليل الأخطاء وزيادة كفاءة العمل؛ مما يسهم في تحسين تجربة المريض ورفع جودة الرعاية الصحية، وتعزيز دور المحتوى المحلي في إجمالي الناتج المحلي.